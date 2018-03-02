Молдавским бюджетникам надо запастись терпением: суббота будет рабочей

Праздники праздниками, а отрабатывать их приходится, так что выходной отменяется: молдавским бюджетникам придется выйти на службу в субботу.

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. В субботу, 3 марта, молдавские бюджетники выйдут на работу.

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Такое решение принято правительством. Почему? В этом году праздник 8 Марта — Международный женский день – выпадает на четверг. Согласно молдавскому законодательству, это выходной день. Для удобства в правительстве республики приняли решение, что надо отработать объявленное нерабочим 9 марта, которое выпадает на пятницу.

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Зато в этом году у молдавских бюджетников будет больше выходных дней. Помимо 8 марта, 1 мая, Рождества по новому стилю и Нового года, министерство здравоохранения, труда и социальной защиты предложило отдыхать и 9 марта (пятница), 30 апреля (понедельник), 24 декабря (понедельник) и 31 декабря (понедельник).

А отработать дополнительные входные придется 21 апреля, 8 и 15 декабря, которые выпадают на субботу.