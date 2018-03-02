Чума свиней: в одном из сел Молдовы объявлен карантин

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Подтвердилась вспышка африканской чумы свиней в одном из частных домохозяйств в селе Урсоая Каушанского района, сообщили в пресс-службе Национального агентства продовольственной безопасности Молдовы.
"Республиканский ветеринарно-диагностический центр подтвердил 28 февраля вспышку африканской чумы свиней у домашних свиней в селе Урсоая Каушанского района", — отметили в пресс-службе агентства.
Для предотвращения распространения инфекции ввели определенные ограничения на передвижение, проведена дезинфекция помещений для содержания свиней, дорожек, периметров, посуды и потенциально загрязненных объектов. Тела восьми животных из этого хозяйства уничтожены путем сожжения.
"В этой зоне будет запрещено перевозка домашних свиней, продуктов и субпродуктов, семенного материала и так далее", — сообщили в агентстве.
Эпидемиологическое расследование продолжается и осуществляется группой инспекторов территориального подразделения Агентства продовольственной безопасности Каушан в сотрудничестве с другими компетентными государственными учреждениями.
Африканская чума: куда Молдову могут завести свиньи>>>
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.