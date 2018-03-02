Чума свиней: в одном из сел Молдовы объявлен карантин

Вспышка африканской чумы свиней в одном из молдавских сел - объявлен карантин, продажа свинины запрещена.

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Подтвердилась вспышка африканской чумы свиней в одном из частных домохозяйств в селе Урсоая Каушанского района, сообщили в пресс-службе Национального агентства продовольственной безопасности Молдовы.

"Республиканский ветеринарно-диагностический центр подтвердил 28 февраля вспышку африканской чумы свиней у домашних свиней в селе Урсоая Каушанского района", — отметили в пресс-службе агентства.

© Sputnik/ Игорь Зарембо Шок: африканская чума свиней бушует в селах Молдовы

Для предотвращения распространения инфекции ввели определенные ограничения на передвижение, проведена дезинфекция помещений для содержания свиней, дорожек, периметров, посуды и потенциально загрязненных объектов. Тела восьми животных из этого хозяйства уничтожены путем сожжения.

"В этой зоне будет запрещено перевозка домашних свиней, продуктов и субпродуктов, семенного материала и так далее", — сообщили в агентстве.

Эпидемиологическое расследование продолжается и осуществляется группой инспекторов территориального подразделения Агентства продовольственной безопасности Каушан в сотрудничестве с другими компетентными государственными учреждениями.

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Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.