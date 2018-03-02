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Действующий председатель Высшей судебной палаты Молдовы Михай Поалелунжь

Глава ВСП Михай Поалелунжь хочет стать членом Конституционного суда

© Photo: Moldova curată
Общество
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Конкурс на вакантный пост в Конституционном суде Республики Молдова подходит к концу, пока есть только один претендент.

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Действующий председатель Высшей судебной палаты (ВСП) Михай Поалелунжь подал заявление для участия в конкурсе на вакантный пост судьи Конституционного суда (КС) Молдовы, сообщил Sputnik глава Высшего совета магистратуры Виктор Мику.

"Сроки для подачи заявления на пост судьи в Конституционный суд со стороны Высшего совета магистратуры истекает завтра, 3 марта. На данный момент у нас пока есть один кандидат — нынешний председатель Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь", — сказал Мику.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам собеседника до 17.00 завтрашнего дня будет понятно, останется ли Поалелунжь единственным кандидатом на эту должность или нет.

Михай Поалелунжь занимает пост главы ВСП второй срок подряд.

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В конце января, Тудор Панцыру подал в отставку с поста председателя и члена Конституционного суда Молдовы. После этого члены Высшего совета магистратуры объявили конкурс на вакантную должность судьи КС.

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Теги:
судья, конкурс, КС, ВСП, Михай Поалелунжь, Молдова
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