Медстрахование в Молдове: когда выгоднее покупать полис

Пора скидок продолжается: кто в Молдове может рассчитывать на покупку полиса по цене вдвое дешевле, а то и еще меньше?

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Жители Молдовы, которые самостоятельно приобретают полис обязательного медицинского страхования, могут купить его со скидкой в 50 или 75% до 31 марта этого года.

Цена на медицинский полис не изменилась и составляет четыре тысячи 56 леев.

Владельцы земель сельскохозяйственного назначения, кроме огородов и земельных участков для огородничества, независимо от того, передали они или не передали эти земли в аренду или пользование на основании договора, заплатят 1014 леев, что составляет 25% стоимости полиса.

А основатели индивидуальных предприятий, арендаторы и арендодатели, а также другие категории граждан не бюджетников должны будут заплатить 2028 леев, что составляет 50% стоимости полиса.

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Кроме того, полис можно купить за полцены в течении первых трех месяцев нового года.

Находящиеся за границей больше 183 дней граждане Молдовы, которые могут это доказать, также пользуются скидкой в случае покупки полиса в первые три месяца 2018 года.