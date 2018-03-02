Медстрахование в Молдове: когда выгоднее покупать полис

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Жители Молдовы, которые самостоятельно приобретают полис обязательного медицинского страхования, могут купить его со скидкой в 50 или 75% до 31 марта этого года.
Цена на медицинский полис не изменилась и составляет четыре тысячи 56 леев.
Владельцы земель сельскохозяйственного назначения, кроме огородов и земельных участков для огородничества, независимо от того, передали они или не передали эти земли в аренду или пользование на основании договора, заплатят 1014 леев, что составляет 25% стоимости полиса.
А основатели индивидуальных предприятий, арендаторы и арендодатели, а также другие категории граждан не бюджетников должны будут заплатить 2028 леев, что составляет 50% стоимости полиса.
Страховые полисы от "мертвой души">>>
Кроме того, полис можно купить за полцены в течении первых трех месяцев нового года.
Находящиеся за границей больше 183 дней граждане Молдовы, которые могут это доказать, также пользуются скидкой в случае покупки полиса в первые три месяца 2018 года.