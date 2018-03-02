В Нацбанке ответили, готовы ли граждане Молдовы к новым деньгам

Глава управления денежных операций Нацбанка республики рассказал Sputnik о том, сколько времени потребуется гражданам, чтобы привыкнуть к металлическим деньгам.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Гражданам Молдовы нужно время, чтобы освоить новые деньги, которые представили 28 февраля, заявил в интервью студии Sputnik руководитель управления денежных операций Национального банка страны (НБМ) Корнелиу Мелник.

Речь идет о серии монет номиналом 1, 2, 5 и 10 леев. Они будут циркулировать параллельно с бумажными банкнотами такого же достоинства. Несмотря на то, что деньги уже представили, граждане смогут ими пользоваться с апреля этого года.

"Естественно, нужен период адаптации, чтобы граждане привыкли использовать монеты. Но уже за два дня мы услышали от общества много положительных откликов. Люди очень довольны. В первую очередь, это связано с привлекательным и, наверное, уникальным в регионе дизайном этих монет. Они очень удобны, не слишком тяжелые. Поэтому, надеюсь, что граждане быстро к ним адаптируются", — сказал Мелник.

© Sputnik / Miroslav Rotari Новые деньги в Молдове: как выглядят монеты и когда ими можно расплатиться

Впервые за историю Молдовы Нацбанк страны решил ввести в обращение монету номиналом в два лея. Новые одно- и двухлеевые деньги изготовлены из стали и никеля, а пяти- и десятилеевые — из стали и покрыты никелем и латунью.

Дизайн монет представляет собой генезис молдавского герба. На ребре каждого денежного знака нанесены свои насечки, а на десятилеевых выбито и слово "MOLDOVA". На реверсе в верхней части монет нанесена монограмма из букв "R" и "M". Она выгравирована с использованием голографической процедуры. Буквы видны попеременно, то есть монету надо поворачивать влево-вправо. На самих цифрах нанесена микрогравюра "BNM" (Национальный банк Молдовы).

Все четыре монеты объединяет стилизованное изображение разных частей герба Молдавского княжества на аверсе каждого из денежного знака, а на фронтальной стороне выгравирована голова тура и добавлены отличительные символы. К примеру, на монете номиналом в 1 лей — стилизованный, с точки зрения геральдики, месяц. У новых денег разный размер и масса.