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Газовая плита

Газовый вопрос между Россией и Украиной: надо ли Молдове паниковать

CC0 / pixabay
Общество
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Вопрос ребром: что говорят экономические эксперты по поводу возможного расторжения "Газпромом" контрактов на транзит газа через Украину, и какая судьба ждет Молдову.

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Энергетический вопрос, который возник между российским концерном "Газпром" и украинским "Нафтогазом", а также новости о возможном расторжении контрактов на поставку и транзит "голубого" топлива через Украину, сотрясли молдавскую общественность. Страшные заголовки некоторых СМИ а-ля "апокалипсис", "шок", "кошмар, мы останемся без газа и хлеба…" еще больше подогревают начавшуюся панику среди населения нашей страны. Давайте разбираться по порядку.

Газовая плита
© Sputnik/ Евгений Панасенко
Чем обернется для Молдовы газовый спор России и Украины

С чего все началось?

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российский газовый гигант вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома". То есть пока "Газпром" официально не объявил о том, что окончательное решение принято и вентиль на газовой трубе Киеву перекрыт. Если вопрос выносится на рассмотрение в Стокгольмском арбитраже, то это может затянуться, а значит у Молдовы есть время на то, чтобы продумать все возможные последствия и риски.

Что ждет Молдову?

Экономический эксперт Виорел Гырбу в комментарии радиостудии Sputnik рассказал, чем действительно грозит Молдове газовые разногласия между Украиной и Россией.

"На данный момент это решение (заявление Алексея Миллера — ред.) не влияет напрямую на потребителей из Республики Молдова, потому что так или иначе Украина остается страной, через которою проходит транзит природного газа", — отметил Гырбу.

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По его словам, поставляемый для Молдовы газ — транзитный — он не берется из объемов, предназначенных для внутреннего потребления Украины. Он отметил, что "Нафтогаз" получает процент за транзит этого природа газа через территорию Украины.

Берзан Владимир / Berzan Vladimir
© Институт энергетики
Берзан: газовый спор между Россией и Украиной может коснуться Молдовы

"Если ситуация обострится, и Украина с Россией дойдут до "конфликта", то, конечно, это, возможно, скажется на потреблении газа в Республике Молдова", — сказал Гырбу.

Между тем эксперт подчеркнул, что эта новость не должна особо беспокоить молдавских потребителей газа. Он напомнил, что Молдова присоединилась к параллельным сетям — европейской сети — румынский Transgaz выиграл конкурс по приватизации молдавского госпредприятия Vestmoldtransgaz, который является оператором газопровода Яссы-Унгены. "Думаю, что Молдова может перепрофилироваться и найти другие источники импорта природного газа. С другой стороны, Украина располагает подземными хранилищами газа, объемов которых хватит на несколько месяцев", — сказал Гырбу.

На вопрос о том, может ли Украина остановить часть природного газа, предназначенного для Молдовы, собеседник отметил, что это будет нарушением со стороны страны-соседки.

Без паники

АО "Молдовагаз", в свою очередь, призвал не паниковать. В пресс-службе компании сообщили, что информации о возможном прекращении подачи природного газа в Республику Молдова или о каких-либо изменениях в существующем договоре не поступала. Там также заверили, что поставки природного газа в Молдову не прервутся.

Как уточнили в "Молдовагаз", контракты с "Газпромом" на поставку и транзит природного газа через территорию Республики Молдова действуют до конца 2019 года.

"Молдавская газовая система работает в нормальном режиме. АО "Молдовагаз" будет продолжать обеспечивать надежную поставку природного газа конечным потребителям", — подчеркнули в компании.

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Теги:
последствия, транзит, газ, Нафтогаз, Молдовагаз, Газпром, Виорел Гырбу, Молдова, Россия, Украина
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