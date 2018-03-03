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Шпионские игры в Молдове: у меня "трубка" фонит, за мной СИБ следит

© Fotolia/ NinaMalyna
Общество
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Корреспондент Sputnik выяснил у специалиста в области информационных технологий, можно ли определить по очевидным признакам, что за человеком ведется наблюдение.

КИШИНЕВ, 3 мар  – Sputnik. Любой мало-мальски раскрученный политик, юрист и, конечно, же журналист (а как без них, то есть без нас?) любит порассуждать о том, что жизнь становится в Молдове невыносимой и несвободной. Мол, мы все под колпаком, и прослушиваемся сотрудниками Службы информации и безопасности. 

прослушка
© Sputnik/
Государство не спит: озаботьтесь тем, что вы говорите по телефону

Отчасти это, вероятно, подтверждается официальной статистикой.

Только статистика и ничего больше

Эксперты в области права из Центра юридических ресурсов Молдовы опубликовали анализ, по которому можно проследить, что на протяжении последних лет число прослушиваемых абонентов в республике выросло в несколько раз. В результате анализа выяснилось, что с 2013 по 2016 годы число прослушиваемых спецслужбами абонентов выросло в четыре раза. По данным Центра, в минувшем году судебными инстанциями были выданы разрешения на прослушивание почти 12 тысяч абонентов стационарной и мобильной связи. В то же время, эксперты подчеркнули, что суды удовлетворили 97 процентов заявлений о разрешении на "прослушку" граждан страны. 

Только вдумайтесь в эти цифры!

Так, если в 2006 году было подано 1931 заявление, из которых одобрительный вердикт, разрешающий госорганам прослушивать разговоры граждан, получил 1891 соответствующий документ, то через десять лет эта цифра выросла в несколько раз. 

Константин Склифос
© Photo: Личный архив Константина Склифоса
Склифос: прослушка нужна, чтобы не превратить страну в анархию

Уже в 2016 году число прослушиваемых спецслужбами разговоров достигло 11 747 абонентов. 

Так кого же все-таки прослушивают в Молдове, а кого нет?

Можно ли "фонящий" смартфон автоматически считать носителем прослушки? Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik Молдова дал Александр Донос первый директор Центра специальных телекоммуникаций, экс-председатель Комиссии по информационной безопасности при Региональном содружестве в области связи, эксперт по криптографии. 

"Вы поймите, мир стремительно меняется. Мы погрузились в технологическую сферу, начиная от процессов, происходящих в крупных компаниях и в мелком бизнесе, заканчивая более высоким проникновением, когда в руках у людей смартфоны, и себя они уже не мыслят без соцсетей. Как у любого инструмента, кроме блага, есть темная сторона. Мы должны научиться жить в этой среде, с осознанием рисков и угроз. И, нет, фонящий смартфон не говорит о том, что ваш телефон прослушивается. Нужно лишь проверить динамики", — отметил Донос.

Зачем прослушивать телефоны, если все данные есть в соцсетях>>>

Кроме того, по словам специалиста, если нет серьезных аргументов, которые бы обосновывали потенциальную опасность того или иного человека для национальной безопасности страны, ни о какой "прослушке" не может быть и речи.

Все-таки стоит понимать, что прослушивать человека по телефону, как, впрочем, и устанавливать ли за ним слежку, или нет – это решение принимает судья только после веских обоснований.

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Теги:
прослушка разговоров, прослушка, Молдова, Общество
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