Погодные рекорды Молдовы 3 марта

С разницей в семь десятилетий в Молдове установлены два температурных рекорда.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. На территории Молдовы теплее всего 3 марта было 19 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы Молдовы.

© Sputnik/ Юрий Шестопалов Метеорологи Молдовы предупредили об аномальных морозах и сильном ветре

В 1999 году воздух прогрелся до +17,4 градуса по Цельсию.

Самый холодный третий день весны был в далеком 1929 году. Тогда приборы метеорологов зарегистрировали —23 градуса по Цельсию.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 1 марта, составляет 40,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.