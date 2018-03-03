Погодные рекорды Молдовы 3 марта

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. На территории Молдовы теплее всего 3 марта было 19 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы Молдовы.
В 1999 году воздух прогрелся до +17,4 градуса по Цельсию.
Самый холодный третий день весны был в далеком 1929 году. Тогда приборы метеорологов зарегистрировали —23 градуса по Цельсию.
Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 1 марта, составляет 40,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.