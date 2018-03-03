10:30 03 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-6°C
Прямой эфир
Поиск
Зимовка животных в зоопарке Кишинева

Кишиневский зоопарк: как животные переживают лютые морозы

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
Получить короткую ссылку
56 0 0

На время крепких морозов, которые установились в Молдове в начале весны, в кишиневском зоопарке временное затишье - только волки и рыси греются в редких лучах солнца.

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik, Дарья Чернега. Начало весны в Молдове выдалось по-зимнему свирепым — лютые морозы и снегопады. Корреспондент Sputnik проведал кишиневский зоопарк и посмотрел, как переживают непогоду его обитатели.

Морозные хроники: как я добиралась на работу в лютую стужу>>>

Где животные прячутся от холодов?

В кишиневском зоопарке временное затишье.

Девушка в купальнике
© Sputnik/ Nina Zotina
Суровая молдавская весна: как я пережила самую холодную ночь
 В открытых вольерах сейчас можно увидеть, в основном, тех животных, которые в естественных условиях не боятся мороза. 

Днем в редких лучах солнца греются волки и некоторые представители семейства кошачьих, например, барсы, рыси, леопарды.

Работники зоопарка рассказывают, что в минус 10 свободный выход на улицу есть и у львов. Только на ночь, когда температура существенно опускается, их запирают в крытом вольере. Некоторые экзотические для Молдовы животные сумели адаптироваться к холодам и чувствуют себя весьма комфортно при минусовой температуре.

"Кенгуру — австралийское животное, адаптировались к нашим условиям. У них есть теплые "зимники" (вольеры — ред.) с локальным обогревом, но они предпочитают, по большей части, быть на улице", — рассказал корреспонденту Sputnik заведующий секцией хищных животных Александр Белецкий.

Некоторых "южан" все-таки перевели в замкнутые помещения. В основном тех животных, чья родина — Латинская Америка и Африка. Это — попугаи, сурикаты, обезьяны. Зоологи стараются воссоздать микроклимат, похожий на тот, что существует на их исторической родине. Температура воздуха поддерживается не ниже 21-го градуса тепла.

Зимовка животных в зоопарке Кишинева
© Sputnik / Nicu Goncear
Зимовка животных в зоопарке Кишинева

"Подача воздуха осуществляется с подогревом, также идет увлажнение воздуха. Все поддерживается в норме, так как малыши очень привередливые. Никакого сквозняка и переохлаждения быть не должно. Над каждым домиком, где прячутся животные, есть локальный круглосуточный обогрев", — рассказала заведующая секцией приматов Юлия Джури.

Определенные виды птиц выдерживают мороз до минус пяти градусов. Однако сотрудники зоопарка не рискуют, и с наступлением минусовых температур отправляют их в вольеры.

Зимовка попугаев в зоопарке Кишинева
© Sputnik / Nicu Goncear
Зимовка попугаев в зоопарке Кишинева

Усиленное питание

Пережить холода обитателям кишиневского зоопарка помогает усиленное питание. Для некоторых животных рацион увеличивается на 20-30, а то и на 50%.

"Если тигр летом съедает 7-8 килограммов мяса в день, в холода согреться помогают 10-11 килограммов", — пояснил Белецкий.

Травоядным тоже требуется больше лакомств, чем обычно. Сотрудники зоопарка с лета замораживают для них вишню, ежевику и другие фрукты, произрастающие на территории. В меню обязательно присутствует зелень злаков — ее выращивают зоологи.

Зимовка животных в зоопарке Кишинева
© Sputnik / Nicu Goncear
Зимовка животных в зоопарке Кишинева

"В холода животные питаются согласно зимнему рациону. Он усилен за счет более масличных продуктов, например, орехов. Даем насекомых. Стараемся обязательно зелень давать, — салаты и овощи они получают ежедневно", — отметила Джури.

В кишиневском зоопарке находятся 725 видов животных. В том числе и те, что включены в Международную Красную книгу.

По теме

В Молдову идут лютые морозы - запасаемся едой и спичками
В зоопарке Берлина забавный слоненок Эдгар отпраздновал двухлетие
Теги:
зимовка, мороз, зима, холода, зоопарк, животные, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • 100-летие Латвии
    Русские не поймут

    Институт Латвии выпустил клип к столетию страны: снятый на двух языках – латышском и английском – он не предназначен для русскоязычных жителей.

  • Аэропорт Вильнюса, зал ожидания
    Пожестче с ними!

    В сейме предлагают ужесточить требования к мигрантам, которые хотят получить статус беженца или временную защиту в Литве.

  • Военнослужащий Куперьяновского батальона
    Самострел

    Эстонское военное руководство сообщило, что солдат-срочник элитного Куперьяновского пехотного батальона случайно выстрелил в себя после учений.

  • Директор Института международных исследований МГИМО(У) Станислав Чернявский
    Проблемы молодежи

    Эксперт рассказал об отношениях между Россией и Азербайджаном: молодежная сфера единственная, где есть проблемы.

  • Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян
    Четвертый президент

    Почему выборы президента Армении стали свидетельством отсутствия в стране политической конкуренции, а сам будущий глава государства, кажется, недоволен.

  • Архивное фото торгово-развлекательного комплекса Хан Шатыр
    Скучно у вас!

    Посол Ливана в Казахстане заявил, что в республике высокие цены для туристов, неприветливый персонал и мало достопримечательностей.

  • СОБР
    Уличные бойцы

    Генеральная прокуратура Южной Осетии расследует обстоятельства избиения жителя Цхинвала сотрудниками спецназа республиканского МВД.

  • 100-летие Латвии
    Русские не поймут

    Институт Латвии выпустил клип к столетию страны: снятый на двух языках – латышском и английском – он не предназначен для русскоязычных жителей.

  • Аэропорт Вильнюса, зал ожидания
    Пожестче с ними!

    В сейме предлагают ужесточить требования к мигрантам, которые хотят получить статус беженца или временную защиту в Литве.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Грузовик оказавшийся в снегу в Колеби, Великобритания
Европу завалило снегом
Видеофакт: хоровод снегоуборочной техники на площади
Одесские приколы: "хоровод" снегоуборочной техники на площади
Что делать при обморожении
Важные правила: что делать при обморожении

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться