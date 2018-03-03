Кишиневский зоопарк: как животные переживают лютые морозы

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik, Дарья Чернега. Начало весны в Молдове выдалось по-зимнему свирепым — лютые морозы и снегопады. Корреспондент Sputnik проведал кишиневский зоопарк и посмотрел, как переживают непогоду его обитатели.
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Где животные прячутся от холодов?
В кишиневском зоопарке временное затишье.
Днем в редких лучах солнца греются волки и некоторые представители семейства кошачьих, например, барсы, рыси, леопарды.
Работники зоопарка рассказывают, что в минус 10 свободный выход на улицу есть и у львов. Только на ночь, когда температура существенно опускается, их запирают в крытом вольере. Некоторые экзотические для Молдовы животные сумели адаптироваться к холодам и чувствуют себя весьма комфортно при минусовой температуре.
"Кенгуру — австралийское животное, адаптировались к нашим условиям. У них есть теплые "зимники" (вольеры — ред.) с локальным обогревом, но они предпочитают, по большей части, быть на улице", — рассказал корреспонденту Sputnik заведующий секцией хищных животных Александр Белецкий.
Некоторых "южан" все-таки перевели в замкнутые помещения. В основном тех животных, чья родина — Латинская Америка и Африка. Это — попугаи, сурикаты, обезьяны. Зоологи стараются воссоздать микроклимат, похожий на тот, что существует на их исторической родине. Температура воздуха поддерживается не ниже 21-го градуса тепла.
"Подача воздуха осуществляется с подогревом, также идет увлажнение воздуха. Все поддерживается в норме, так как малыши очень привередливые. Никакого сквозняка и переохлаждения быть не должно. Над каждым домиком, где прячутся животные, есть локальный круглосуточный обогрев", — рассказала заведующая секцией приматов Юлия Джури.
Определенные виды птиц выдерживают мороз до минус пяти градусов. Однако сотрудники зоопарка не рискуют, и с наступлением минусовых температур отправляют их в вольеры.
Усиленное питание
Пережить холода обитателям кишиневского зоопарка помогает усиленное питание. Для некоторых животных рацион увеличивается на 20-30, а то и на 50%.
"Если тигр летом съедает 7-8 килограммов мяса в день, в холода согреться помогают 10-11 килограммов", — пояснил Белецкий.
Травоядным тоже требуется больше лакомств, чем обычно. Сотрудники зоопарка с лета замораживают для них вишню, ежевику и другие фрукты, произрастающие на территории. В меню обязательно присутствует зелень злаков — ее выращивают зоологи.
"В холода животные питаются согласно зимнему рациону. Он усилен за счет более масличных продуктов, например, орехов. Даем насекомых. Стараемся обязательно зелень давать, — салаты и овощи они получают ежедневно", — отметила Джури.
В кишиневском зоопарке находятся 725 видов животных. В том числе и те, что включены в Международную Красную книгу.