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Приднестровцы выскажут свою гражданскую позицию в рисунках

© Sputnik/ Alina Denisenco
Общество
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В Приднестровье организуют конкурс творческих работ для привлечения внимания жителей региона, владеющих российским гражданством, к выборам президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года.

ТИРАСПОЛЬ, 3 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье объявлен конкурс творческих работ "Я иду на выборы", приуроченный к предстоящим выборам президента Российской Федерации.

Интервью
© Fotolia/ Mihajlo Maricic
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Как рассказала корреспонденту Sputnik пресс-секретарь партии "Обновление" Инна Крамаренко, подобный конкурс в Приднестровье проводится впервые.

"Выборы — все-таки тема серьезная. Поэтому конкурс решили провести для школьников от 12 лет и взрослых. Дело новое, посмотрим по итогам, как будут участвовать люди более зрелого возраста", — отметила она.

Организаторы конкурса решили подобным образом привлечение внимание к важности участия в предстоящих президентских выборах в России. По условиям художественного соревнования, конкурсные работы должны содержать информацию о выборах, отражать идею о необходимости проявления активной гражданской позиции и побуждать к участию в выборах, при этом не должны содержать элементы агитации за того или иного кандидата либо политическую партию.

При создании работы можно использовать карандаш, фломастер, акварель или гуашь. А при предоставлении его организаторам необходимо отметить не только имя и адрес, но также назвать работу, описав творческий замысел.

Конкурс проводится в три этапа. Первый — предоставление работ, заканчивается 10 марта, второй — подведение итогов и определение победителей, 14 марта, и третий — выставка работ и награждение победителей конкурса, уже после 18 марта — даты, на которую намечены выборы президента России.

В конкурсе выделены три номинации: самая оригинальная и самая мотивационная работа, а также под названием "Я иду голосовать".

Организаторами конкурса является Республиканская политическая партия "Обновление" совместно с Центральной избирательной комиссией Приднестровья при поддержке общественных приемных ВПП "Единая Россия".

Теги:
приднестровцы, рисунок, конкурс, выборы
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