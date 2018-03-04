Дайте врачам Молдовы право на защиту

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Врач сегодня не защищен, у него есть много обязанностей и гораздо меньше прав, заявила корреспонденту Sputnik председатель Ассоциации медицинских работников и фармацевтов Луминица Сувейкэ. Глава организации считает, что одним из инструментов защиты прав медработников мог бы стать закон о врачебных ошибках, который существует во многих европейских странах.
"Петиции, которые отправляют пациенты, должны анализировать врачи. Только мы, специалисты, можем высказываться о врачебных ошибках. Вы видите, что ежедневно на врачей выливают грязь. Медицинских работников у нас не ценят", — заявила Сувейкэ.
Председатель Ассоциации медицинских работников и фармацевтов утверждает, что на помощь прокурорам и судьям, которые рассматривают дела, связанные с врачебной ошибкой, могла бы прийти Коллегия врачей. Она должна выносить заключение, касающееся медицинской части того или иного дела.
"Могла бы быть группа, состоящая из адвокатов, юристов, врачей. Медработники могли бы давать свою профессиональную оценку действия того или иного врача, а юристы — законодательную", — пояснила Луминица Сувейкэ.
По словам специалиста, сегодня невозможно говорить о статистике врачебных ошибок, поскольку нет соответствующего закона, регулирующего подобные случаи.