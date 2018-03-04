Дайте врачам Молдовы право на защиту

Ассоциация медицинских работников и фармацевтов считает, что Молдове необходимо разработать и принять закон о врачебных ошибках.

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Врач сегодня не защищен, у него есть много обязанностей и гораздо меньше прав, заявила корреспонденту Sputnik председатель Ассоциации медицинских работников и фармацевтов Луминица Сувейкэ. Глава организации считает, что одним из инструментов защиты прав медработников мог бы стать закон о врачебных ошибках, который существует во многих европейских странах.

"Петиции, которые отправляют пациенты, должны анализировать врачи. Только мы, специалисты, можем высказываться о врачебных ошибках. Вы видите, что ежедневно на врачей выливают грязь. Медицинских работников у нас не ценят", — заявила Сувейкэ.

Председатель Ассоциации медицинских работников и фармацевтов утверждает, что на помощь прокурорам и судьям, которые рассматривают дела, связанные с врачебной ошибкой, могла бы прийти Коллегия врачей. Она должна выносить заключение, касающееся медицинской части того или иного дела.

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"Могла бы быть группа, состоящая из адвокатов, юристов, врачей. Медработники могли бы давать свою профессиональную оценку действия того или иного врача, а юристы — законодательную", — пояснила Луминица Сувейкэ.

По словам специалиста, сегодня невозможно говорить о статистике врачебных ошибок, поскольку нет соответствующего закона, регулирующего подобные случаи.