ДТП в Кишиневе - кто виноват

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. В Кишиневе после ремонтных работ на бульваре Штефан чел Маре и некоторых других улицах была изменена разметка на дорогах и местонахождение светофоров, что, как утверждают некоторые общественные активисты, уже привело к многочисленным нарушениям ДТП и авариям.
Технический эксперт и гражданский активист Сергей УНГУРЯНУ расскажет о ситуации на дорогах столицы и судебных исках к МВД и примэрии.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.