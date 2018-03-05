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Светофор

ДТП в Кишиневе - кто виноват

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Во вторник, 6 марта, в 14.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Что приводит к ДТП? О безопасности дорожного движения, светофорах и разметке на дорогах в Кишиневе".

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. В Кишиневе после ремонтных работ на бульваре Штефан чел Маре и некоторых других улицах была изменена разметка на дорогах и местонахождение светофоров, что, как утверждают некоторые общественные активисты, уже привело к многочисленным нарушениям ДТП и авариям. 

Фестиваль средневековой реконструкции Онего. Легенды Севера в Петрозаводске
© Sputnik/ Игорь Подгорный
Фотофакт: обереги как способ "спасения" от ДТП

Технический эксперт и гражданский активист Сергей УНГУРЯНУ расскажет о ситуации на дорогах столицы и судебных исках к МВД и примэрии.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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Теги:
светофоры, аварии на дорогах, разметка, безопасность, ДТП, Кишинев, пресс-конференция, Сергей Унгуряну, Кишинев, Преступление, закон и правосудие
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