Простуда и грипп в Молдове: что говорят цифры

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) и управление здравоохранения молдавской столицы на данный момент располагают информацией о заболеваемости простудными инфекциями и гриппом за позапрошлую неделю. Данные о количестве заболевших в первые дни марта будут чуть позднее.

© RIA Novosti. Alexei Babushkin Еще одна жертва гриппа в Молдове: умер 17-летний юноша

Однако и эта статистика уже показывает серьезный рост числа людей, у которых диагностировали ОРВИ и грипп.

Эпидемиологический порог в стране превышен

Согласно данным НЦОЗ, с 19 по 25 февраля заболеваемость ОРВИ в стране составила 387-388 случаев на 100 тысяч населения, превысив эпидемиологический порог, установленный на уровне 312-313 заболевших на 100 тысяч населения.

Как уточняют специалисты, ситуация находится под постоянным мониторингом.

Что касается числа заболевших гриппом, то с начала года их количество приближается к четырем сотням случаев, однако это в 2,5 раза меньше, чем за такой же период 2017 года.

В целом, Молдова и Румыния входят в число двух десятков стран, где заболеваемость гриппом держится на среднем уровне. Соседняя с нами Украина вошла в десятку государств с повышенной заболеваемостью, а самые высокие показатели в Европе у Албании и Люксембурга.

© Sputnik / Rodion Proca Врач-инфекционист: ожидаем скачка вирусных заболеваний

В то же время в Молдове уже отмечены несколько случаев смертей от осложнений, вызванных вирусом гриппа.

В Кишиневе количество заболевших растет

Как сообщила на заседании муниципальных служб в понедельник представитель управления здравоохранения кишиневской примэрии, с 19 по 25 февраля частные и государственные медицинские учреждения сообщили о 4349 новых случаях заболевания ОРВИ, что на 13% больше, чем неделей ранее, когда зарегистрировали 3846 подобных случаев.

По словам чиновницы, 68,1% заболевших в муниципии Кишинев – дети (2961 человек), из которых 1659 – младше шести лет. Госпитализировать пришлось половину.

С начала года в муниципии Кишинева зарегистрирован 271 случай сезонного гриппа.

"Сейчас цифры ниже эпидемиологического порога. На данный момент кризисная ситуация не объявлялась", — сказала чиновница.

Как обезопасить себя?

Стоит отметить, что врачи были готовы к росту заболеваемости простудой и гриппом, так как именно в этот период года в республике обычно регистрируется подобная тенденция.

Чтобы избежать болезни, эпидемиологи рекомендуют гражданам воздержаться от самолечения и обратиться к врачу при появлении первых симптомов простуды. Рекомендуется избегать контакта больных с беременными женщинами, с лицами с ослабленным иммунитетом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями органов дыхания, сахарным диабетом и ожирением.

Врачи также призывают население и медицинский персонал использовать защитные маски при оказании помощи и уходе за больными. Кроме того, они рекомендуют тщательно мыть руки с мылом, прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками во время кашля и чиханья, а также избегать мест массового скопления людей.

Что касается медикаментов, то принимать их стоит только по назначению врача.