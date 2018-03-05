Из зимы в лето: синоптики рассказали, откуда в Молдову придет тепло

Руководитель Центра мониторинга за погодой Госгидрометеослужбы рассказал Sputnik, с чем связано резкое потепление в Молдове.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Серьезное потепление в Молдове, от минусовой температуры до +19 градусов, связано с волнами тепла, идущими в республику с юга, сообщил корреспонденту Sputnik начальник Центра мониторинга за погодой Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка.

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Если во вторник в ночные часы еще ожидается от —3 до —8 градусов, то в последующие дни в Молдове начнет теплеть. Несмотря на минус ночью, днем 6 марта будет +1, +6 градусов. С этого момента температура начнет повышаться и уже в четверг превысит в дневные часы +10 градусов. Но на этой отметке столбик термометра не остановится. Так, 12 марта температура воздуха составит +14, +19 градусов.

"Холода, которые у нас были, постепенно уходят. К нам приближается волна теплого воздуха. Будет проходить атмосферный фронт. В результате — местами пройдут осадки в виде дождя, но температура воздуха все равно будет повышаться", — рассказал Рошка.

Собеседник подчеркнул, что волны тепла в нашу республику придут с юга.

"Это обычное явление – когда у нас повышается температура, тепло приходит с юга. Но ожидаемая температура – очень высокая для этого периода. В дневное время суток нормальная температура сейчас должна составлять +4, +5 градусов по Цельсию, не более", — сказал Рошка.

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При этом он подчеркнул, что сильные холода, которые, наконец, стали отступать, не стали рекордными для Молдовы.

"В последние дни рекордов по минусовым значениям мы не зарегистрировали, потому что были годы, когда температура опускалась еще ниже. Например, на метеостанции в Бричанах бывало и —26 градусов, а этой зимой температура опускалась до —23 градусов", — заключил Рошка.

До 7 марта в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности. Метеорологи предупредили, что в связи с погодными условиями лед на открытых водоемах тонкий и ходить по нему опасно.