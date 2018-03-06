Погодные рекорды Молдовы 6 марта

Почти полвека держатся рекордные достижения, зафиксированные приборами специалистов в шестой день весны.

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. Самым теплым 6 марта на территории Молдовы было 56 лет назад, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы Молдовы.

В 1962 году в шестой день весны воздух прогрелся до +20,2 градуса по Цельсию.

Самый холодный день 6 марта метеорологи зарегистрировали в 1969 году. Тогда приборы метеорологов зарегистрировали —15,1 градуса по Цельсию.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 6 марта, составляет 35,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже 132-й год подряд.