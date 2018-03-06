В Конституционном суде Молдовы появился новый судья

На должность судьи КС претендовал всего один человек, подавший заявку в Высший совет магистратуры.

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. Председатель Высшей судебной палаты (ВСП) Михай Поалелунжь во вторник назначен Высшим советом магистратуры (ВСМ) новым судьей Конституционного суда Молдовы (КС).

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Глава ВСП Виктор Мику заявил, что данное решение будет направлено в парламент и Конституционный суд. По словам Мику, любое заинтересованное лицо, по закону, может опротестовать это назначение в течение 15 дней.

В конце января Тудор Панцыру подал в отставку с поста председателя и члена Конституционного суда Молдовы. Панцыру был избран судьей КС в феврале 2013 года с мандатом на шесть лет. Затем 12 мая 2017 года его избрали председателем КС с мандатом на три года. После его отставки и.о. председателя назначили Аурела Бэйешу, а члены Высшего совета магистратуры объявили конкурс на вакантную должность судьи КС.

Лишь один человек подал заявление на участие в конкурсе – Михай Поалелунжь.

При вступлении в должность судья КС приносит клятву перед депутатами парламента, президентом и членами Высшего совета магистратуры.

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Поалелунжь в 1989-1996 годах был судьей районных судов Кишинева. Затем до 2003 года занимал пост судьи и вице-председателя Апелляционной палаты, последующие два года работал судьей Высшей судебной палаты. В 2005 стал вице-председателем ВСП. Эту должность занимал до 2008 года. После четыре года был судьей в ЕСПЧ, а с 2012 года (два срока) возглавлял Высшую судебную палату.