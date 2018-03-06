Приднестровские эпидемиологи обеспокоены: ОРЗ наступает

Ситуация по острым респираторным заболеваниям в Приднестровье необычно высока для начала марта, врачи называют ее неблагополучной.

ТИРАСПОЛЬ, 6 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Эпидемиологическая ситуация по острым инфекциям верхних дыхательных путей оценивается как неблагополучная, сообщили в пресс-службе минздрава Приднестровья. За девятую неделю текущего года зарегистрировано более пяти тысяч случаев в сравнении с предыдущей неделей, когда было зафиксировано около четырех тысяч случаев. Большинство заболевших — дети и подростки.

"В прошлом году в этот период заболеваемость уже шла на спад, и эпидемиологическая ситуация оценивалась как неустойчиво благополучная. Показатель заболеваемости составил в этом году 1084,3 на 100 тыс. населения, что почти на 75% выше аналогичного периода прошлого года", — подсчитали в минздраве.

© Sputnik/ Sergei Venyavskiy Первые случаи гриппа зарегистрированы в Молдове в 2018 году

В некоторых районах Приднестровья заболеваемость за неделю возросла почти вдвое. Самый высокий показатель — в Рыбницком районе (на 60%). Лишь в городе Бендеры отмечается снижение — почти на 22 %.

В Приднестровье зарегистрировано также 14 случаев гриппа. По количеству заболеваний гриппом снова лидирует Рыбницкий район, здесь зафиксировано восемь случаев. Четыре случая гриппа отмечено в Каменском районе и по одному — в Тирасполе и Слободзейском районе.

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией учебный процесс был приостановлен в отдельных группах и классах школ во всех районах Приднестровья. Избежали карантина образовательные учреждения городов Днестровск и Бендеры.