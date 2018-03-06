Паника в детском саду: нянечка заболела туберкулезом и никому не сказала

Тем временем кишиневский детсад № 68, находящийся на Рышкановке, не расформирован, малыши продолжают туда ходить, а медперсонал заявляет, что ничего от родителей не скрывает и просит всех сделать пробу Манту.

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. Настоящая паника охватила родителей детского садика № 68, который находится в Кишиневе на Рышкановке. Среди родителей пошли разговоры о том, что нянечку с открытой формой туберкулеза закрыли в больнице. Более того – разговоры отнюдь не беспочвенные. Оказывается, так все и есть на самом деле.

"Этот человек работал нянечкой во многих группах, она подменяла других, когда это было необходимо. Более того, она сопровождала детей в транспорте и находилась в контакте со многими. Думаю, даже с моим ребенком", — рассказала корреспонденту Sputnik Светлана, одна из родительниц, чей ребенок посещает этот садик.

Дело в том, что речь идет о детском садике, воспитанники которого имеют возможность добираться на специально выделенном транспорте.

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В данный момент детсад продолжает работать, каждый день его посещает порядка 80 человек. Он не расформирован, количество детей не убыло.

"Я сорок лет работаю в этом саду с детьми, и первый раз случается такое!" — медицинский работник детского сада № 68 Галина Евгеньевна не скрывает того, что крайне переживает из-за сложившейся ситуации.

По ее словам, когда нянечка заболела, она отправилась к семейному врачу.

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"К нему она ходила несколько недель. Затем мы ее планово отправили на флюорографию. Грешили на воспаление легких. Но лечение не помогло, тогда она отправилась к пульмонологу, а оттуда попала в тубдиспансер", — продолжает рассказывать Галина Евгеньевна.

По словам медицинского работника, в садике соблюдается хлорный режим, а сама нянечка на работу уже больше не вернется.

"Она добросовестно работала на протяжении восьми лет. Как только выяснилось, что у нее подозревается туберкулез, сразу все работники прошли обследование. Мы это не скрываем и сквозь пальцы на ситуацию не смотрим. Сразу были оповещены все нужные ведомства, потому что мы понимаем, насколько все серьезно", — рассказал медицинский работник.

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Нянечка не ходит на работу с начала февраля, была сначала на больничном, потом ей была оформлена госпитализация.

"О том, что произошёл такой инцидент мы узнали только сейчас, в начале марта! Все в шоке!", — Светлана, родительница одного из воспитанников детского садика считает, что администрация учреждения могла бы активнее и плотнее работать с родителями.

"Нам сказали сделать пробу Манту, но мы так до конца не знали всех подробностей", — продолжает Светлана.

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"Понимаете, у нас очень широкая география проживания детей. Не все родители моментально отреагировали. У нас очень тяжелый контингент родителей, мы практически их не видим, вот поэтому садимся на телефоны в буквальном смысле этого слова и разговариваем с ними. Объясняем, для чего нужна проба Манту. И что это не прививка на самом деле… К тому же, сейчас сложная эпидемиологическая ситуация в Кишиневе, город кишит вирусами. Кто-то с понимаем отнесся, кто-то был агрессивен. Но это произошло, и мы должны действовать по инструкциям, что мы и делаем", — заключила Галина Евгеньевна.

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