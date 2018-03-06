Власти Молдовы готовят сюрпризы для рожениц

Молдавские роженицы получат подарки от государства - что войдет в набор предметов первой необходимости.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Наборы товаров первой необходимости будут выдавать в Молдове при рождении ребенка. Соответствующий проект закона вынесло на публичное обсуждение министерство здравоохранения, труда и социальной защиты страны.

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Как поясняют в профильном ведомстве, это одна из мер по поддержке рождаемости в стране. Набор товаров первой необходимости будет состоять из 12 позиций, включающих одежду, белье и средства гигиены.

В набор войдут боди для новорожденных, штанишки, майка с длинным рукавом, шапка, колготки, слюнявчик, набор постельного белья, набор детской косметики (шампунь, детский крем, детское масло), влажные салфетки, игрушка и коробка. Все предметы должны быть местного производства, на них изобразят элементы в национальном стиле.

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Авторы законопроекта обещают, что одежда будет нейтральных цветов, подходящих как для девочек, так и для мальчиков.

По замыслу министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, обещанных подарков стоит ждать, начиная с 1 июля 2018-го года. Их будут выдавать прямо в роддомах, как государственных, так и частных.

Нововведение принято в связи с тревожной демографической ситуацией в стране. Согласно официальным данным, в 2017 году на свет появился тридцать четыре тысячи пятьдесят один ребенок. Это на три тысячи 343 ребенка меньше, чем в предыдущем году. В процентном соотношении спад рождаемости составил 8,9%, что является самым резким демографическим падением за последние 20 лет.