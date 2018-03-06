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Таможенный контроль в аэропорту Кишинева. Архивное фото

В Молдове изменят закон "О режиме иностранцев"

© Sputnik/ Rodion Proca
Общество
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Во внешнеполитическом ведомстве страны пояснили, с чем связаны такие изменения, и к чему они приведут.

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) предлагает внести поправки в закон "О режиме иностранцев в Республике Молдова". Соответствующую инициативу внешнеполитическое ведомство опубликовало во вторник.

Так, МИДЕИ выступило за то, чтобы в пункте g статьи 30 настоящего закона исключить текст "в рамках инвестиционных проектов, представляющих интерес для национальной экономики".

"Предложенный проект предусматривает, что все иностранцы, приглашенные правительством или центральной властью, избавлены от необходимости подтверждать приглашение при оформлении визы для въезда в Республику Молдова", — говорится в пояснительной части к проекту закона. 

Международный аэропорт Кишинева
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В настоящее время это разрешено только иностранным гражданам, приглашенным кабмином и представителями центральной власти для участия в инвестиционных проектах, представляющих интерес для национальной экономики.

Авторы инициативы считают, что изменение закона позволит упростить процедуру приглашения физических и юридических лиц, заинтересованных в изучении рынка и реализации инвестиционных проектов.

Как уточняется в пояснительной записке, поступления в госбюджет после утверждения этой инициативы сократятся незначительно. Авторы уверены, что эта мера, наоборот, поспособствует экономическому сотрудничеству и привлечению инвестиций, а это, в свою очередь, принесет финансовую выгоду Молдове.

После принятия поправок диппредставительства нашей страны за границей проинформируют об этом.

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Теги:
иностранцы, приглашение, изменение, Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова, Молдова
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