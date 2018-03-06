Ни дня без подорожаний: на что в Молдове взвинтили цены

Цены - вверх: в Молдове объявили об очередных подорожаниях - на этот раз не повезло водителям, которым придется платить больше за бензин и "дизель".

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Не долго "музыка играла": после объявления о снижении цен на горючее, в Молдове опять подорожали бензин и "дизель". Новые максимальные розничные цены на топливо будут действовать с 7 по 20 марта. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

© Sputnik/ Табылды Кадырбеков Каждая искусственная неровность "съедает" до 175 литров топлива в день

По информации ведомства, литр бензина АИ-95-Premium вместо 17 леев 67 банов обойдется в 17 леев 80 банов. А дизельное топливо подорожает с 15 леев 58 банов до 15 леев 85 банов.

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Согласно действующей методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях. Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции вплоть до отзыва лицензий.