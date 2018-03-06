Каким образом в центре Кишинева оказался снаряд времен ВОВ

В самом центре Кишинева нашли снаряд времен Великой Отечественной войны - представитель поискового движения рассказал, как этот боеприпас мог там оказаться.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Что только не найдешь в Кишиневе, стоит едва копнуть на пару метров вглубь земли! Так, например, строители, роя котлован близ перекрестка улиц 31 Августа 1989 года и Влайку Пыркэлаб, — в квартале от здания мэрии, то есть, в самом центре столицы, — обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.

13-й, счастливый

Туда сразу вызвали саперов батальона "Кодру". Оказалось, что находка — боеприпас 76-го калибра. Снаряд увезли на полигон в Бульбоаке и ликвидировали.

С начала 2018 года это уже 13-я подобная находка, официально зарегистрированная на территории Молдовы.

Как сообщил корреспонденту Sputnik поисковик, руководитель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, снаряд этот остался лежать в кишиневской земле, вероятнее всего, в 1944 году, в августе, когда 24 числа шли бои за столицу Молдавии.

© Sputnik/ Miroslav Rotari Чем оказались обнаруженные в центральном парке Кишинева "снаряды"

Часть нашей истории

"Дело в том, что снаряды калибра 76 миллиметров изготавливались для советской противотанковой пушки ЗИС-3. Ее начали выпускать в 1942 году. Так что в 1941, когда наши войска отступали из Кишинева под напором фашистов, такой снаряд применяться не мог. Есть и другой вариант — это может быть снаряд калибра 76,2 миллиметра горной пушки, стоявшей на вооружении Красной армии с 1930-х годов. Тогда, вполне вероятно, он мог лежать там с 1941 года", — объяснил Петрович.

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Кстати, именно здание нынешней мэрии, близ которого и был найден этот снаряд, стало вторым по счету в Кишиневе, на котором 24 августа 1944 года бойцы Красной армии водрузили знамя.