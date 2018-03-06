Пасынки подземелья – средний бизнес в Кишиневе стал утопией

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik, Николай Костыркин. Власти Кишинева планируют в скором времени провести ремонт в ряде подземных переходов города.

© Sputnik / Yana Zaharova / Молдова отмечает Мэрцишор: обратная сторона праздника

Одним из этапов этого начинания, по решению мэрии, стал снос закрывающихся в ночное время ворот в "подземках". Информацию о намерении освободить переходы от железных решеток, оставив территорию открытой круглосуточно, корреспонденту Sputnik подтвердил пресс-секретарь столичной администрации Вадим Брынзанюк.

Как Алешинский рынок готовится к своему закрытию >>>

"Решение принято окончательно по всем этим переходам, кроме одного, с арендатором территорий которого мэрия сейчас находится в состоянии судебного разбирательства. Но, думаю, и в этом направлении вопрос вскоре будет решен. Все это делается ради безопасности граждан, чтобы они имели возможность круглосуточно пользоваться подземными переходами и не подвергать свою жизнь риску по причине закрытых ворот, переходя проезжую часть в неположенном месте", — отметил Брынзанюк.

Ключевым словом здесь, на мой взгляд, является "арендаторы". Еще в начале 90-х, когда в Кишиневе редко кто вкладывал средства в капитальное строительство, ряд начинающих предпринимателей, кто сам, а кто вскладчину, взяли в аренду часть площадей подземных переходов, чтобы оборудовать там магазины, ремонтные мастерские, парикмахерские, столовые и т.д.

© Sputnik / Vladimir Polusatov В Кишиневе каждый дождь для "подземок" как последний

Кишиневские подземки: открыть нельзя спуститься >>>

Так "подземки" очень скоро стали культовыми местами Кишинева 90-х. Там очень долгое время можно было найти все, что нужно. Этакий аналог провинциального городка из известного произведения Ильфа и Петрова. Очень, кстати, выгодно и компактно. А в "квадратной подземке" на пересечении проспекта Штефан чел Маре и улицы Измаильской известный российский режиссер Игорь Талпа даже снимал эпизоды своих популярных в то время криминальных боевиков — "Возвращение Титаника" и "Рикошет". О последнем можно прочитать здесь >>>

Все эти годы предприниматели вкладывали в ремонт и оснащение подземных переходов собственные средства и, дабы оградить имущество, установили железные ворота на всех входах в "подземки". Все нормы дневного времени соблюдались — ворота запирались не позже 23.00, времени, когда на дорогах мало автомобилей, а большинство людей уже находится дома. Теперь же все, как говорится, нажитое и созданное честным трудом, — витрины, двери, оборудование, не говоря уже о дорогостоящем подчас товаре, — оказалось под угрозой исчезновения, ибо, — увы и ах нашему времени и нравам! — кто-то уже точно точит зуб на это добро, мысленно благословляя тех, кто решил спилить ворота в "подземках".

Неужели в подземный переход в Кишиневе "забрела" шаровая молния >>>

Спускаюсь в ближайший по дороге на работу подземный переход и пытаюсь заговорить с продавцами и другими работниками магазинов и заведений. Один за другим собеседники интересуются, зачем мне эта информация, и, услышав, что я — журналист, извиняются и прекращают беседу. От фотографирования и видеосъемки, естественно, отказываются.

"Вы не добьетесь никакого ответа. Даже не пытайтесь. Все очень напуганы, никто не знает, что делать дальше", — говорит продавщица хлебной "будки", видя мое замешательство.

На просьбу сообщить телефон главного арендатора перехода, она также, как и предыдущие собеседники, отвечает вежливым отказом.

Появилась новая угроза горожанам в подземных переходах Кишинева >>> © Sputnik/ Сергей Цуркану Такой Примэрии вы еще не видели

Но кое-какие мнения из этих фрагментарных диалогов мне все-таки удалось собрать. Позиция — одна у всех: после того, как снесли ворота, арендаторам на собственные деньги придется покупать видеокамеры и размещать их по всем углам "периметра". Только это не панацея — воры могут скрыть лица и, если они профессионалы, — сработать в считанные секунды. Даже сигнализация будет бесполезна. Затем за дело возьмется полиция. Но как возьмется, так и, что вероятно, положит папочку в архив за отсутствием улик и зацепок для поиска подозреваемых. Посмотрят оперативники видеозаписи, отдадут в пресс-службу, чтобы на сайте инспектората разместить, — и все, финита.

Насилу вырвал из цепких уст работницы другой "подземки" номер телефона одного из арендаторов. Звоню. Усталый мужской голос сразу же просит не называть ни имени, ни фамилии — таких как он в городе наперечет, и все сразу догадаются, кто откровенничал с журналистом, а неофициальных санкций от властей, по его мнению, после этого не миновать.

В Кишиневе "замироточил" подземный переход >>>

— Что я могу сказать?! С 2013-2014 годов люди, снимавшие у меня площади, стали один за другим уходить — нерентабельно. В стране жить стало труднее, доходы снизились, а аренду меньше предельного минимума я устанавливать не мог, иначе остался бы без штанов, будучи всем кругом должным — за свет, воду и т.д.

— Что изменится теперь, после того, как "подземки" лишились ворот?

— Теперь мы все оказались под прицелом грабителей. После выплат всех зарплат, налогов, тарифов, оставления себе на кусок хлеба уже даже без масла — откуда у меня будут деньги на нормальных охранников, молодых, здоровых, спортивных? У меня есть контракт с ЧОПом, но это не стопроцентная гарантия того, что воры будут пойманы с поличным.

— У Вас в переходе ворота закрывались не раньше 23.00?

Эксперт: подземные штольни не расшатают Рышкановку >>> © Sputnik / Miroslav Rotari Примэрии Кишинева безразличен город и его культурное наследие

— Всегда. Есть дворник, который запирал их, идите (называет местоположение перехода), найдите его и спросите. А вообще я подумываю продать всё это — и гори оно синим пламенем!

— Кто же сможет купить?

— Не знаю, еще не узнавал. Да та же мэрия. Хотя казенная власть всегда всё покупала за цену ниже рыночной. Но, видимо, мне скоро будет уже все равно — продам кому угодно и практически за сколько угодно.

— Вы не собираетесь сообща, — все арендаторы и их работники, — выйти на акции протеста, писать петиции?

Подземный "перекресток" в Кишиневе — прообраз метрополитена >>> © Photo: anticoruptie.md Зачем примэрия Кишинева пилит деревья, которым стоять еще сотни лет

— Увы, но теперь каждый сам за себя, не то, что раньше. Очень быстро все поменялось… Помню, как пару лет назад мэрия уже спиливала наши ворота. Так тогда еще было кому сплотиться. Каждый написал петицию, где объяснил, что в период суточной активности граждан мы никому не преграждаем путь в подземный переход. Тогда нас услышали. Это было чудом. Не уверен, что чудо повторяется дважды… Добавлю лишь то, что ворота мы восстанавливали на прежних местах за собственные средства. Мэрия денег за материальных ущерб не вернула. Да и не удивило это никого из нас.

Иными словами, представителей среднего и малого бизнеса попросту выживают. Причем, выживают, судя по всему, не только с десятилетиями "наработанных" места, а полностью из страны. Почему? Много ли в Молдове сегодня достойных предложений о работе, благодаря которым отец семейства будет в состоянии прокормить своих родных? Вопрос этот, к сожалению, риторический.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе грядет транспортный коллапс: примэрию засудили

Подземный Кишинев — проект Османской империи >>>

Потому начавшийся в конце 90-х массовый исход наших соотечественников за рубеж не остановится. Он продолжится несколькими десятками арендаторов, их деловых партнеров и работников, а также их семьями. И далеко не факт, что этим все закончится. По одной им известной причине власти то тут, то там проводят настоящие обряды экзорцизма — изгнания полунищих торговцев, ликвидации рынков >>> Что они получают взамен? Рабочие места? Увеличенные пенсии? Выгодные места в торговых точках? Ответ мы все знаем.

Зачем это руководству Кишинева, переживающему сегодня процесс переформатирования с целью исправления прежних и недопущения новых ошибок? Может быть, и.о. мэра Сильвии Раду лучше встретиться с арендаторами территорий подземных переходов и поговорить, что называется, по душам, услышать их проблемы и нужды и решить накопившиеся разногласия сообща? В этом случае у любого руководителя на этом посту есть шанс собственным трудом заработать репутацию человека справедливого и чуткого к бедам других.

Что сообщил представитель муниципалитета? © Sputnik / Miroslav Rotari Сильвия Раду успешно прошла свою первую зиму на посту и.о. мэра Кишинева

Один из высокопоставленных чиновников мэрии Кишинева отправлен в отставку >>>

Когда этот материал готовился к публикации, при обсуждении его с коллегами неожиданно возник еще один вопрос, связанный с "обновлением" подземных переходов — раз ворота теперь сняты, то не станут ли "подземки" местом ночных тусовок всяких сомнительных личностей, пьяниц, наркоманов, например? Или, возможно, эти места и вовсе превратятся в общественные туалеты? И это не говоря еще о рисках столкновений между охраной, где она есть, и нарушителями спокойствия.

За разъяснениями мы обратились в Генеральное управление общественного транспорта и путей сообщения Кишинева. И.о. главы отдела маркетинга и госзакупок этого учреждения Владимир Мардарь сообщил, что во всех договорах об аренде площадей подземных переходов, заключенных с 1992 года и по сей день, указано, что за уборку территорий ответственны сами арендаторы.

© Sputnik / Miroslav Rotari Силвия Раду прокомментировала заявление Дорина Киртоакэ

В мэрии Кишинева предложили новый способ бороться с грязью на улицах >>>

— Также, согласно договорам, арендаторы обязаны были всегда обеспечивать круглосуточный доступ пешеходов в подземные переходы. Другой вопрос, что эта норма не соблюдалась.

Теперь мэрия избрала более последовательную позицию, тем более что поступают жалобы от горожан на то, что они не могут в ночное время пройти по подземным переходам. Мэрия обязала нас навести порядок, и мы пошли на спил ворот, которых теперь нет в "подземках" на перекрестке проспекта Штефан чел Маре и улицы Измаильской, на улице Алеко Руссо и на проспекте Дачия — отметил Мардарь.

— Будет ли мэрия субсидировать экономических агентов, учитывая, что им теперь придется больше средств тратить на безопасность своего имущества?

— По закону муниципалитет не имеет права вмешиваться в деятельность экономического агента.

Мидриган: надо проверить тендеры, проведенные примэрией Кишинева >>>

— В каких подземных переходах намечен ремонт в первую очередь?

— Речь идет о восьми "подземках" — на виадуке у торгового центра MallDova, на пересечении проспекта Дачия и улицы Теилор, на пересечении проспекта Дачия и проспекта Траяна, на улице Негруцци, на углу проспекта Штефан чел Маре и улицы Чуфля (два перехода), на Хынчештском шоссе близ здания Минобороны и Южного автовокзала. Там нет ни одного экономического агента. Предметы освещения часто крадут, все, что можно ломать, ломают.

— Есть ли после этого этапа планы на подземные переходы?

— Мы будем заниматься теми случаями, по факту которых будут поступать жалобы.