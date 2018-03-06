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Выборы в Молдове

Известна дата местных выборов в Кишиневе и Бельцах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Местные выборы в Молдове (98)
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Центризбирком на ближайшем заседании утвердит дату проведения местных выборов в двух самых крупных городах Молдовы.

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. В повестке дня заседания Центральной избирательной комиссии 12 марта первые два вопроса – назначение даты местных выборов в муниципиях Кишинев и Бельцы. 

Силвия Раду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Силвия Раду прокомментировала заявление Дорина Киртоакэ

Согласно проектам решений, планируется, что примаров этих населенных пунктов жителям предстоит выбрать 20 мая.

До этого ЦИК уже утвердил проведение в этот день местных выборов в коммуне Пырлица Унгенского района, коммуне Леушены и селе Немцены Хынчештского района, коммуне Воловица Сорокского района и коммуне Жора де Мижлок Оргеевского района.

Ранее примар Кишинева Дорин Киртоакэ и примар Бельц Ренато Усатый объявили о решении оставить свои должности.

В соответствии со статьей 139 Кодекса о выборах, новые выборы градоначальника "назначаются Центральной избирательной комиссией не более чем в 30-дневный срок со дня констатации обстоятельств об отставке, но не позднее чем за 60 дней до дня выборов, при условии, что новые выборы проводятся одновременно, не более двух раз в году, весной и осенью". 

Муниципальный совет
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Мунсовет Кишинева дал "зеленый свет" отставке Киртоакэ

Примар муниципия избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании. Для проведения выборов образуют единый избирательный округ. 

Законодательство предусматривает, что в выборах не участвуют избиратели, не проживающие на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Для регистрации кандидатов Центральной избирательной комиссии или окружным избирательным советом не позднее чем за 30 дней до дня выборов представляется перечень документов. 

Быть избранными примарами могут граждане Республики Молдова, обладающие избирательным правом и достигшие на день выборов возраста 25 лет.

Кандидат в примары считается избранным, если он набрал более половины действительных голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

Выборы в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Когда могут пройти выборы примара в Кишиневе

Если ни один из кандидатов этого не сделал, то в течение двух недель проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравших в первом туре наибольшее количество голосов. Эти два кандидата вносятся в бюллетень для голосования в порядке убывания количества голосов, набранных в первом туре голосования. Если несколько кандидатов набрали одинаковое количество голосов, то окружной избирательный совет проводит жеребьевку, о чем составляет протокол.

Во втором туре голосования избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, независимо от количества избирателей, принявших участие в голосовании. В случае равенства голосов избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов в первом туре голосования.

Тема:
Местные выборы в Молдове (98)

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Теги:
дата, местные выборы, ЦИК, Дорин Киртоакэ, Ренато Усатый, Молдова, Бельцы, Кишинев
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