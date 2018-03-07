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Погодные рекорды Молдовы 7 марта

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (275)
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Сравнительно недавно первая неделя весны в Молдове завершалась почти летней погодой.

КИШИНЕВ, 7 мар – Sputnik. Самым теплым на территории Молдовы седьмой день марта был 16 лет назад, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы Молдовы. 

Люди на улице
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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В 2002 году 7 марта воздух прогрелся до +24,2 градуса по Цельсию.

Самый холодный седьмой день весны метеорологи зарегистрировали в 1964 году. Тогда приборы метеорологов зарегистрировали —15,1 градуса по Цельсию.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 7 марта, составляет 39,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Тема:
Погода в Молдове (275)

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Теги:
7 марта, рекорд, погода, Госгидрометеорологическая служба, Молдова
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