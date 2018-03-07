Погодные рекорды Молдовы 7 марта

КИШИНЕВ, 7 мар – Sputnik. Самым теплым на территории Молдовы седьмой день марта был 16 лет назад, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы Молдовы.
В 2002 году 7 марта воздух прогрелся до +24,2 градуса по Цельсию.
Самый холодный седьмой день весны метеорологи зарегистрировали в 1964 году. Тогда приборы метеорологов зарегистрировали —15,1 градуса по Цельсию.
Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 7 марта, составляет 39,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.