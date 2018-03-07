Сильный туман в Кишиневе - авиарейсы задерживаются

С утра среды внесены коррективы в работу кишиневского аэропорта - рейсы задерживаются на несколько часов.

КИШИНЕВ, 7 мар- Sputnik. Сразу несколько рейсов на вылет и прибытие в Международный аэропорт Кишинева задерживаются из-за тумана. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

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Таким образом, с опозданием практически в час прилетит рейс SU1846 Москвы (аэропорт Шереметьево) — в 12.07, а не в 10.55. Из-за этого на час позже в столицу России отправится обратный рейс — в 12.45 вместо 11.45.

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Также вместо 12.35 рейс GH157/S7157 прибудет из Москвы (аэропорт Домодедово) в 13.50. Из-за опоздания позже отправится и самолет обратно — в 15.01 вместо 13.30.

Задерживается до 10.30 прилет рейса RO201/AZ5043 из Бухареста. Он должен быть прибыть в Кишинев в 09.00, а вылететь обратно в 09.30, но отравится в столицу Румынии уже в 11.00.

Кроме того, отменен рейс TK269/TK 270 из Стамбула и обратно.