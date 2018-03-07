Грипп берет Кишинев в плотное кольцо: как уберечься от коварного вируса

Минздрав рассказал, какова ситуация с гриппом в Молдове и что нужно делать, чтобы не заболеть, особенно, когда появились первые симптомы заболевания.

КИШИНЕВ, 7 мар— Sputnik. За прошедшую неделю в Молдове зарегистрировано порядка 170 случаев заболевания гриппом, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения, труда и социальной защиты страны.

"На данный момент в Республике Молдова эпидемиологическая ситуация, связанная с гриппом, находится на среднем уровне. Но есть все предпосылки для того, чтобы ситуация усугубилась", — сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, за прошедшую неделю лабораторным путем подтверждено 24 случая гриппа из 54, которые вызвали подозрение. Таким образом, вирус типа В обнаружен у 14 человек, грипп типа A(H1N1)pdm09 — у 7 граждан, A(H3N2) – у 3 пациентов, а еще у 2 — другие вирусные инфекции (Coronavirus, Adenovirus, Bocavirus, Rhinovirus и т.д.).

© Sputnik/ Александр Кондратюк Простуда и грипп в Молдове: что говорят цифры

"Пациенты, у которых был диагностирован грипп, получили медицинскую помощь согласно клиническим протоколам. За указанный период случаев смерти не было выявлено", — подчеркнули в Минздраве.

Согласно информации Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), в Молдове наиболее распространен грипп типа В. Именно этот вирус чаще всего выявляется у больных. Что касается числа заболевших гриппом, то с начала сезона их количество приравнивается к пяти сотням случаев, однако это в 2,5 раза меньше, чем за такой же период 2017 года.

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Согласно данным НЦОЗ, с 26 февраля по 4 марта заболеваемость ОРВИ в стране составила 387-388 случаев на 100 тысяч населения, превысив эпидемиологический порог, установленный на уровне 312-313 заболевших на 100 тысяч населения.

Как уточняют специалисты, ситуация находится под постоянным контролем.

Рекомендации от специалистов здравоохранения:

при появлении первых симптомов гриппа, ОРВИ, ОРЗ необходимо обратиться к врачу, пригласив его на дом;

