Гидрологи предупредили о возможном подтоплении территорий

Специалисты сообщили о том, что подобный риск сохранится почти неделю.

КИШИНЕВ, 7 мар – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" гидрологической опасности в связи с разрушением ледообразования.

"В связи с резким потеплением гидрологи предупреждают, что с 7 по 12 марта лед водоемов и рек страны начнет разрушаться, на некоторых участках будет плавучий лед и могут образоваться заторы", — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Специалисты подтверждают, что лед тонкий и ходить по нему крайне опасно. Об этом должны помнить рыбаки. Внимательно следить за детьми советуют и родителям.

Кроме того, в этот период "ожидается массивный сток воды по склонам, что может привести местами к подтоплению". Экономические агенты должны обратить внимание на состояние плотин водохранилищ.