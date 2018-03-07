Подробности из детсада №68: няня заболела закрытой формой туберкулеза

Директор садика № 68, который находится на Рышкановке, Елена Котова рассказала Sputnik о том, что же произошло в коллективе, и отчего среди родителей возникла паника.

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. Громкий скандал, который возник вокруг непростой ситуации в детсаду №68, прокомментировала директор образовательного учреждения Елена Котова.

"Во-первых, хочу сообщить, что у няни в нашем саду диагностирована закрытая форма туберкулеза. К нам приезжали из тубдиспансера, проводили разъяснительную работу, все в курсе данной ситуации. Предприняты все необходимые меры", — отметила в беседе Елена Котова.

© Sputnik/ Игорь Зарембо Паника в детском саду: нянечка заболела туберкулезом и никому не сказала

По ее словам, по рекомендации семейного врача, действительно не всем родителям сообщили о произошедшем в садике, а только тем, чьи дети находились в тесном контакте с заболевшей.

"Так как форма туберкулеза закрытая, то, во-первых, были оповещены родители всех детей, кто находился в контакте с няней. Им и персоналу пришлось сдать пробу Манту. Во-вторых, так как нежелательно было разглашать имя заболевшей, родителям остальных детей мы порекомендовали сдать пробу Манту по желанию", — рассказала Котова.

К сожалению, как отметила директор образовательного учреждения, заранее прогнозировать данную ситуацию нельзя. Однако, как только стало известно о заболевании няни, в садике были предприняты соответствующие меры. Сразу провели санобработку дезинфицирующими средствами, все дети были осмотрены специалистами Санэпидстанции.

"В среду состоялось родительское собрание и всем присутствующим сообщили диагноз. Это стадия закрытая, в легкой форме и не представляет угрозу для здоровья детей", — заключила Котова.