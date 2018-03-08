Погодные рекорды Молдовы 8 марта

Один из температурных рекордов, поставленных в восьмой день весны, держится уже больше века.

КИШИНЕВ, 8 мар – Sputnik. Самым теплым на территории Молдовы Международный женский день был 16 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы Молдовы.

В 2002 году 8 марта воздух прогрелся до +19,2 градуса по Цельсию.

Самый холодный восьмой день весны метеорологи зарегистрировали в 1900 году. Тогда приборы метеорологов зарегистрировали —15,5 градуса по Цельсию.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 8 марта, составляет 34,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся 132-й год подряд.