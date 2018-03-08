Правда от косметолога: может ли недорогой крем быть хорошим

В погоне за сохранением молодости и красоты женщины готовы тратить огромные деньги на средства по уходу за кожей и сутки напролет искать рецепты масок на просторах интернета.

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik, Ольга Паскару. Может ли крем из масс-маркета быть хорошим, надо ли заменять его натуральными маслами, а также "молодят" ли женщин "бабушкины рецепты" — обо всем этом рассказала в эфире радиостудии Sputnik врач-косметолог Ольга Цуркан.

- Какая косметика идеальна для ежедневного применения? Масс-маркет или профессиональная? Существует предубеждение, что дешевая косметика пользы не несет никакой, а навредить может сильно. Как считаете Вы?

— От крема и косметики нужно ожидать только очищение и защиту.

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Ни один крем не может проникнуть в глубокие слои кожи. Рассчитывать на то, что крем разгладит или изменит тип кожи, а также затянет поры, нельзя. Этого не смогут сделать даже самые дорогие крема.

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Я, наоборот, являюсь сторонником кремов не слишком дорогих. Когда я слышу, что крем сделан на основе "экстракта черной икры" и так далее, то советую лучше намазать эту икру на бутерброд и с удовольствием съесть, будет больше толку.

- Можно ли заменить крем маслом?

— Крем есть крем, даже если он недорогой фирмы. Его не зря изобрели. Там жиры и другие активные элементы уже находятся в нужных пропорциях и эмульгированном состоянии. Только в таком содержании они могут проникать в кожу. В любом случае толку от крема будет больше, чем от масел. К маслу можно относиться, как к опосредованному увлажнителю, и использовать его нужно правильно. Следует контролировать пропорции, чтобы дать коже дышать.

- Насколько эффективны маски из натуральных фруктов?

— Любой уход за лицом, любой массаж положительно отразится на коже, главное не использовать очень агрессивных средств.

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Но опять же рассчитывать на то, что мы сильно можем повлиять на поверхность лица натуральными средствами, не стоит. Первая функция кожи — это защита. Поэтому она предпримет все усилия чтобы не пропустить вашу замечательную клубничку внутрь. Натуральные фрукты повлияют только на уровне одного слоя клеток.

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В то же время даже самые "непрестижные" крема сделаны на липосомах, процесс эмульгации там совсем другой, и степень проникновения в межклеточное пространство будет выше. Конечно, крем не будет проникать настолько глубоко, насколько нам обещают в рекламе. Яичный белок придаст небольшой лифтинг на короткое время, на один вечер.

- Как, все-таки, продлить молодость и выглядеть "на миллион"?

— Любите себя, высыпайтесь, питайтесь рационально, ухаживайте за собой ежедневно — очищайте и увлажняйте ее, изредка пользуйтесь услугами профессионального косметолога и хорошего эндокринолога.