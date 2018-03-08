Правда от косметолога: может ли недорогой крем быть хорошим

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik, Ольга Паскару. Может ли крем из масс-маркета быть хорошим, надо ли заменять его натуральными маслами, а также "молодят" ли женщин "бабушкины рецепты" — обо всем этом рассказала в эфире радиостудии Sputnik врач-косметолог Ольга Цуркан.
- Какая косметика идеальна для ежедневного применения? Масс-маркет или профессиональная? Существует предубеждение, что дешевая косметика пользы не несет никакой, а навредить может сильно. Как считаете Вы?
— От крема и косметики нужно ожидать только очищение и защиту.
Ни один крем не может проникнуть в глубокие слои кожи. Рассчитывать на то, что крем разгладит или изменит тип кожи, а также затянет поры, нельзя. Этого не смогут сделать даже самые дорогие крема.
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Я, наоборот, являюсь сторонником кремов не слишком дорогих. Когда я слышу, что крем сделан на основе "экстракта черной икры" и так далее, то советую лучше намазать эту икру на бутерброд и с удовольствием съесть, будет больше толку.
- Можно ли заменить крем маслом?
— Крем есть крем, даже если он недорогой фирмы. Его не зря изобрели. Там жиры и другие активные элементы уже находятся в нужных пропорциях и эмульгированном состоянии. Только в таком содержании они могут проникать в кожу. В любом случае толку от крема будет больше, чем от масел. К маслу можно относиться, как к опосредованному увлажнителю, и использовать его нужно правильно. Следует контролировать пропорции, чтобы дать коже дышать.
- Насколько эффективны маски из натуральных фруктов?
— Любой уход за лицом, любой массаж положительно отразится на коже, главное не использовать очень агрессивных средств.
Но опять же рассчитывать на то, что мы сильно можем повлиять на поверхность лица натуральными средствами, не стоит. Первая функция кожи — это защита. Поэтому она предпримет все усилия чтобы не пропустить вашу замечательную клубничку внутрь. Натуральные фрукты повлияют только на уровне одного слоя клеток.
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В то же время даже самые "непрестижные" крема сделаны на липосомах, процесс эмульгации там совсем другой, и степень проникновения в межклеточное пространство будет выше. Конечно, крем не будет проникать настолько глубоко, насколько нам обещают в рекламе. Яичный белок придаст небольшой лифтинг на короткое время, на один вечер.
- Как, все-таки, продлить молодость и выглядеть "на миллион"?
— Любите себя, высыпайтесь, питайтесь рационально, ухаживайте за собой ежедневно — очищайте и увлажняйте ее, изредка пользуйтесь услугами профессионального косметолога и хорошего эндокринолога.