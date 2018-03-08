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Работа детского сада

Туберкулез в детсаду Кишинева: как малышей спасали от опасной болезни

© Sputnik/ Михаил Мордасов
Общество
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В распоряжении редакции Sputnik оказалcя акт обследования Службы государственного надзора за общественным здоровьем, который проливает свет на меры, предпринятые образовательным учреждением после того, как выяснилось, что няня оказалась больна туберкулезом.

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Родителей, чьи дети посещают садик № 68 на Рышкановке, не на шутку охватило беспокойство. С 25 января одна из нянь перестала посещать дошкольное учреждение. Причина — туберкулез

Детсад, архивное фото
© Sputnik/ Игорь Зарембо
Паника в детском саду: нянечка заболела туберкулезом и никому не сказала

Однако родители узнали об этом гораздо позже, а точнее — в начале марта. 

"По рекомендации семейного врача, действительно, не всем родителям сообщили о произошедшем в садике, а только тем, чьи дети находились в тесном контакте с заболевшей. Им и персоналу пришлось сдать пробу Манту. А так как нежелательно было разглашать имя заболевшей, родителям остальных детей мы порекомендовали сдать пробу Манту по желанию", — рассказала директор садика № 68 Елена Котова.

Sputnik следит за развитием ситуации. В распоряжении нашей редакции оказалcя акт обследования Службы государственного надзора за общественным здоровьем. Этот документ раскрывает подробности того, каковы были меры, предпринятые образовательным учреждением. 

Итак, среди прочего значатся генеральная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, регулярное проветривание, выявление и изоляция детей с признаками заболевания, консультация и заключение врача-фтизиатра. 

детский сад
© Sputnik/ Н.Свиридова
Подробности из детсада №68: няня заболела закрытой формой туберкулеза

В документе говорится, что пациентка считает себя больной с 24 января, на больничном находится с 25 января. Рентген-исследование было проведено третьего января 2017 года, что по временному промежутку является нормой в подобных случаях. 

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Также в документе говорится, что няня обратилась к семейному врачу с жалобой на плохое самочувствие. В ходе расспросов стало известно, что она находилась в тесном контакте с больным туберкулезом, который впоследствии скончался. 

"У няни туберкулез в закрытой стадии, в легкой форме и не представляет угрозу для здоровья детей", — отметила Елена Котова, однако с ней не согласились родители, которые считают, что оповещать в таких случаях необходимо сразу же после того, как поставлен диагноз. 

А вы, уважаемые читатели, что считаете — когда родителей должны ставить в известность в подобных случаях? Ждем ваших мнений на сайте!

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Теги:
туберкулез, детсад, болезнь, Кишинев, Медицина и здоровье
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