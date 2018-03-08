Женщины-спасатели Молдовы: красавицы, которые приходят первыми на помощь

Нежные и хрупкие, но сильные - женщины, которые трудятся в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы в подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Молдова — здесь работают настоящие профессионалы, которые, не обращая внимания на погодные условия и обстоятельства, выполняют свой долг — помогают людям.

Наравне с мужчинами в рядах спасателей трудятся и представительницы прекрасного пола. Sputnik представляет женщин из поисково-спасательного отряда №1 Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Виорика Пшеничный — инструктор медицинской службы (SMURD) поисково-спасательного отряда №1, майор внутренней службы. Работает с 2013 года.

Еуджения Дука — инструктор медицинской службы (SMURD) поисково-спасательного отряда №1, лейтенант внутренней службы. Работает с 2007 года.

Алина Викол — фельдшер медицинской службы (SMURD) поисково-спасательного отряда №1, прапорщик внутренней службы. Работает с 2016 года.

Олеся Пынзарь — инструктор-химик службы поисково-спасательного отряда №1 по химическим и радиоактивным исследованиям и защиты от газа, сержант внутренней службы. Работает с 2015 года.

Мария Няга — руководитель службы обеспечения и хозяйства поисково-спасательного отряда №1, майор внутренней службы. Работает с 2006 года.

Лариса Галбура — спасатель службы обеспечения и хозяйства поисково-спасательного отряда №1, прапорщик-адъютант внутренней службы. Работает с 1996 года.

Мариана Дука — радиотелефонист телекоммуникационной службы поисково-спасательного отряда №1, прапорщик внутренней службы. Работает с 2008 года.

Конечно, это далеко не все женщины, которые трудятся в рядах спасателей. Каждый день в любое суток на своем посту — отзывчивые пресс-секретари Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Лилиана Пушкашу и Диана Цуцу.

© Facebook / Diana Țuțu Пресс-секретари Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Диана Цуцу (слева) и Лилиана Пушкашу (справа)

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