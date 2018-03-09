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Тирасполь

В Приднестровье готовятся к выборам президента России

© AFP 2018/ DANIEL MIHAILESCU
Общество
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Тема:
Выборы президента России (17)
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В Приднестровье, где более 200 тысяч граждан владеют российским гражданством, идет подготовка к выборам президента России, которые состоятся 18 марта.

ТИРАСПОЛЬ, 9 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье активно ведется подготовка к предстоящим 18 марта выборам президента Российской Федерации, в регионе проживает более 200 тысяч российских соотечественников.

Заседание ЦИК РФ
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Представители посольства РФ в Молдове посещают различные города Приднестровья, встречаясь с местными руководителями и обсуждая вопросы организации работы избирательных участков в день выборов.

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Как отметил главный специалист представительства Россотрудничества в Молдове Сергей Скворцов во время встречи с главой Рыбницкого района Вячеславом Фроловым, главная задача — обеспечить необходимые условия для того, чтобы как можно большее число избирателей приняли участие в выборах.

"Здесь живут наши сограждане, здесь Русский мир и люди, которые с нами едины и по духу, и по стремлениям. Поэтому для нас важно, чтобы они приняли участие в выборах и выбрали своего президента", — сказал представитель посольства РФ.

На выборах президента России в Приднестровье будет сформировано 24 избирательных участка, что на два больше, чем на выборах в Госдуму РФ в 2016 году.

В Тирасполе будут открыты десять избирательных участков, в Бендерах — шесть, по два — в Рыбнице и Дубоссарах, по одному — в Днестровске, Григориополе, Слободзее и Каменке. Голосование пройдет с 08.00 до 20.00 18 марта 2018 года.

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Для получения избирательного бюллетеня голосующему необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и подтверждающий наличие гражданства Российской Федерации (паспорт гражданина Российской Федерации либо паспорт гражданина СССР с подтверждением наличия гражданства Российской Федерации).

Выборы президента России
© Sputnik/
Выборы президента России
Тема:
Выборы президента России (17)

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Теги:
бюллетени, граждане, избирательные участки, голосование, президент, выборы, Россия, Приднестровье
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