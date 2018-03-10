Погодные рекорды Молдовы 10 марта

Десятый день марта на территории Молдовы однажды был очень холодным – метеорологи рассказали, когда это произошло.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Самым холодным 10 марта на территории Молдовы было 126 лет назад, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы Молдовы.

В 1892 году в десятый день весны столбик термометра опустился до —16,1 градуса по Цельсию.

Самым теплым 10 марта оказалось тоже более века назад, в 1914 году. Тогда термометры показали +19,9 градуса по Цельсию.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 10 марта, составляет 36 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся 132-й год подряд.