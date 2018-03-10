Пара теплых дней и похолодание: точный прогноз погоды на 11 и 12 марта

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КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Субботний день в Молдове будет по-весеннему теплым и солнечным. Таков прогноз синоптиков. Ожидается, что воздух прогреется до +10, +15 градусов по Цельсию.

© Sputnik / Yana Zaharova / Погодные рекорды Молдовы 10 марта

Атмосферное давление будет нормальным, как 10 марта, так и в течение всей последующей недели. Ветер западный, скорость порывов составит 3-8 метров в секунду.

Еще в течение двух дней, 11 и 12 марта, по прогнозу Госгидрометеослужбы, в республике будет также тепло. В дневные часы столбик термометра поднимется до +9, +16 градусов, а после этого пройдут осадки и немного похолодает. С середины недели температура опустится до +3, +8 градусов днем.

Праздники и народные приметы

Славяне верили, что именно 10 марта необходимо молиться Тарасу Бессонному, который помогает избавиться от лихорадки (кумохи). Эта болезнь представлялась в виде злой старухи, которая являлась ночью в избы и проникала в спящих людей. Поэтому, старались 10 марта не ложиться спать в дневное время.

В православной церкви в десятый день первого месяца весны почитается память священнослужителя Тарасия. Его также знают как архиепископа Константинопольского. Он прославился своими добрыми делами, выступал как защитник слабых и обездоленных, занимался сооружением многочисленных приютов и больниц.

В старину полагали, что, если 10 марта у месяца рога крутые, то надо ждать морозов в ближайшее время. Если на Тарасия выпадал снег, то перед Пасхой неделя должна быть дождливой и холодной.

Если в этот день видели грачей, начинавших вить гнезда, считалось, что дальше будет только теплеть. Громко каркающие вороны были знамением того, что лето окажется ненастным, с большим количеством дождей.

Еще одно поверье – если дверь 10 марта неожиданно сорвалась с петель, это предвещало беду для семьи.