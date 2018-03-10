Как в Молдове будут считать размер пенсии без трудовых книжек

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. С 1 января 2019 года будет аннулировано действие решения правительства "О трудовых книжках". Это предусматривает представленный министерством здравоохранения, труда и социальной защиты на публичные обсуждения проект постановления.

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В июне 2017 года депутаты парламента утвердили ряд изменений в законодательство, в частности, речь шла об отказе в Молдове от трудовых книжек. Тогда предполагалось, что правительство, Национальная касса социального страхования и Национальная медицинская страховая компания в течение трех месяцев с момента публикации закона в Официальном Мониторе должны были привести в порядок все необходимые нормативные документы в соответствии с законопроектом.

Таким образом, был разработан проект данного решения.

"Национальная касса социального страхования с 1 мая до 15 декабря 2018 года отсканирует информацию из трудовых книжек, представленных работодателем или работником, чтобы дополнить данные личных счетов социального страхования о полученном до 1 января 1999 года трудовом стаже", — говорится в проекте решения.

Как указано в документе, записи в трудовых книжках, сделанные до 1 января 2019 года будут действительны и могут при необходимости использоваться.

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"Руководители предприятий, организаций и институтов, независимо от формы собственности, под подпись выдадут сотрудникам трудовые книжки до 28 декабря 2018 года. До выдачи работодатель должен сделать в них последнюю запись о должности сотрудника на момент возвращения трудовой книжки", — сказано в проекте.

До принятия решения об отказе от трудовых книжек, по закону, граждане Молдовы должны были подтверждать трудовой стаж. С 1 января 1999 года стаж отражен на личных счетах сотрудников благодаря тому, что работодатель ежемесячно присылает декларацию работника. А трудовой стаж до 1999 года нужно было подтверждать, предоставляя в Национальную кассу социального страхования (НКСС) оригинал и копию трудовой книжки.

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После того, как все данные отсканирует НКСС, они будут храниться в Государственном реестре индивидуального учета вкладов.

"Реализация этой инициативы позволит исключить человеческий фактор из процесса расчета пенсий, достичь высокого уровня обслуживания населения и предотвратить попытки добавить фальшивые данные в трудовые книжки", — говорится в пояснительной записке к проекту решения.