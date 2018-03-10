Туман в Молдове: как работает аэропорт

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба страны объявила "желтый код" метоопасности в связи с туманом 10 марта.

"Ночью и в первой половине дня 10 марта будет отмечаться туман. Видимость составит 200 метров и менее", — говорится в сообщении метеорологов.

© Sputnik / Yana Zaharova / Погодные рекорды Молдовы 10 марта

Такие погодные условия повлияли на график полетов. Еще накануне вечером были аннулированы рейсы из Стамбула и Бухареста, а ночной самолет, летевший в Кишинев из Ларнаки, вынужденно перенаправили в Бухарест. Рейс из Домодедово (9U 176, S7 4539) приземлился в молдавской столице на полтора часа позже — в 2.11 вместо 0.40. Других существенных изменений в графике прибытия самолетов не отмечено.

Однако уже утром в субботу на три часа отложили вылет из Кишинева рейса 9U 173, S7 4536 в Москву (вместо 7.00 он улетел в 9.52) и рейса PS 898, 9U 9898 в Киев (вместо 7.10 отправился в 10.01). Также с часовым опозданием улетит из Кишинева московский рейс 9U 171, S7 4538. Вместо 13.40 вылет перенесли на 14.40.