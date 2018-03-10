Молдавские спасатели отправились в Италию, чтобы привезти пострадавшую

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. В субботу утром экипаж скорой медицинской помощи SMURD отправился в Италию, чтобы доставить в страну 59-летнюю гражданку нашей страны. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям.

"Запрос на транспортировку медиками SMURD поступил от родственников 59-летней женщины, страдающей заболеванием. Машина мобильной интенсивной терапии заберет пациентку из больницы Брешии, а врачи будут оказывать ей помощь на протяжении всего пути", — сообщили в ведомстве.

После того, как женщину привезут в Молдову, ее госпитализируют в кишиневскую больницу.

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До настоящего времени экипажи SMURD привозили пострадавших граждан Молдовы из других стран 12 раз.