Удержит ли повышение зарплаты врачей в Молдове

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты выставило на публичные обсуждения до 23 марта проект изменения решения правительства. Поправки предусматривают установление надбавки к зарплате ряду работников системы здравоохранения.

© Sputnik/ Варвара Гертье Почему молдавские врачи уезжают работать за границу

Кто даст молдавским врачам право на защиту>>>

"Необходимость повышения зарплаты специалистам Национального агентства общественного здоровья заключается в том, что их оклад – самый низкий во всей системе здравоохранения. Вместе с тем роль этих работников значительно выросла в связи с появлением новых направлений деятельности", — сказано в пояснительной записке к проекту закона.

В частности, речь идет о надзоре за неинфекционными заболеваниями – сердечно-сосудистыми, гипертонией, болезнями дыхательных путей, опухолями, болезнями, вызванными неправильным питанием. Также специалисты следят за тем, что происходит с окружающей средой, и как это влияет на здоровье человека.

Кроме того, проведенный Минздравом анализ свидетельствует о том, что специалисты в области общественного здоровья массово покидают систему из-за низких зарплат. В частности, речь идет и о тех, у кого уже есть серьезный опыт работы – до 20 лет. Примерно 11-15% этих работников увольняются.

На сегодняшний день ставка молодого специалиста в области общественного здоровья составляет 1540 леев, а работника со средне-специальным образованием – 1410 леев.

"Таким образом, предлагается установить ежемесячную надбавку в размере 80% от должностной зарплаты сотрудникам Нацагенства общественного здоровья за профессиональные навыки, интенсивность труда и специфический характер работы", — говорится в пояснительной записке.

© Fotolia/ Torwaiphoto Как в Молдове будут проверять медицинские изделия

На эти цели потребуется свыше 64 миллионов леев, которые предусмотрели в госбюджете на 2018 год.

Каждый третий врач в Молдове готовится покинуть страну>>>

Кроме того, в этот же закон планируется включить положение о 40%-й надбавке к зарплате сотрудникам Национального центра переливания крови. Ее раньше уже выплачивали, однако учреждению не в полной мере были выделены необходимые в этом году средства. Дефицит составлял более миллиона леев. Эти деньги Центру перечислят за счет сэкономленных и неиспользованных министерством средств на оплату труда в других подведомственных структурах.