Чего вы не знали о погоде в Молдове в марте

Sputnik собрал самые интересные факты о погоде в Молдове в первый весенний месяц.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Большинство из нас привыкло к тому, что с приходом весны на улице сразу начинает теплеть. Но всегда ли в марте можно было тут же сменить зимнюю куртку на демисезонное пальто? Ответ очевиден – конечно, нет.

По статистике, первый весенний месяц вместе с собой несет повышение температуры воздуха всего на 4-5 градусов, а среднее ее значение в марте составляет +1, +3 градуса по Цельсию.

При этом, самым холодным за всю историю наблюдений стал март 1952 года. Тогда среднемесячная температура опустилась до —3,7; —6,1 градуса. А вот теплее всего было в марте 1990 и 2017 годов – среднемесячный температурный показатель варьировал тогда от +6,9 до +9 градусов.

В целом, обычно до 11 марта температура переваливает через нулевую отметку. В течение месяца суточные показатели могут колебаться от —13, —16 градусов (1987 год) до +15, +18 (2002 и 2017 годы).

Рекордно холодно на территории Молдовы было 4 марта 1955 года. В Бравиче столбик термометра тогда опустился до —25,8 градуса по Цельсию. А самый жаркий день зафиксировали в марте 1926 года, когда воздух прогрелся до +27,9 градуса.

Что касается осадков, то обычно в первый весенний месяц они выпадают в течение 8-12 дней с перерывами. Месячная норма равна 18-34 миллиметрам. Однако в 1940 году в Единцах за месяц их выпало сразу 168 миллиметров, а суточный рекорд зарегистрировали в 2002 году в Штефан-Водэ – 70 миллиметров.

© Sputnik / Yana Zaharova / Погодные рекорды Молдовы 10 марта

Снег в Молдове тает, по обыкновению, к середине марта. И только в северных районах он может сохраняться почти до конца месяца. Высота снежного покрова составляет от 2 до 11 сантиметров.

Самым необычным явлением стал снегопад 10 марта 1973 года в Бричанах, из-за которого высота сугробов достигла 97 сантиметров.

В марте в Молдове возможны туманы (в среднем по территории 2-6 дней), гололедица (около 5 дней) и метели (1 день). Могут наблюдаться грозы, но их повторяемость невелика — не более 1-3 раз в 10 лет.

Из стихийных метеорологических явлений в марте наибольшую опасность представляют сильный ветер и снегопады. Они наблюдаются в среднем раз в 6 лет. Крайне редки метели – не чаще, чем раз в 40 лет.