Погодные рекорды Молдовы 11 марта

Более столетия держится один из рекордов, установленных в одиннадцатый день марта.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Самым холодным 11 марта на территории Молдовы было 66 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы Молдовы.

© Sputnik/ Валерий Шустов Чего вы не знали о погоде в Молдове в марте

В 1952 году в этот день столбик термометра опустился до —18,5 градуса по Цельсию.

Самым теплым одиннадцатый день марта был более века назад, в 1914 году. Тогда термометры показали +21 градус по Цельсию.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 11 марта, составляет 39,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.