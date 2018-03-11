В Молдове завершился музыкальный фестиваль "Мэрцишор-2018"

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Поздним вечером в субботу, 10 марта, в Национальном дворце в Кишиневе состоялся заключительный концерт традиционного музыкального фестиваля "Мэрцишор-2018". Завершился весенний форум искусств выступлением знаменитого академического ансамбля народного танца "Жок".

Самые яркие моменты праздничного концерта запечатлены в фоторепортаже, который опубликован в Facebook на странице Министерства образования, культуры и исследований РМ.

В этом году 52-й Международный музыкальный фестиваль "Мэрцишор" проходил под девизом "Мэрцишор — это любовь" ("Martişorul e iubire") и продолжался десять дней, с 1 по 10 марта.

© Sputnik / Miroslav Rotari Красивая легенда: как отмечали Мэрцишор в Кишиневе 22

Напомним, что 6 декабря 2017 года символ мэрцишора был включен в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, по инициативе Молдовы, Румынии, Болгарии, Сербии и Македонии. В рамках фестиваля были проведены 54 концерта, из них 26 — в разных районах Молдовы, а четыре концерта были проведены в Тирасполе. На площадках этого весеннего музыкального форума выступили артисты из 13 стран.

Первый Международный музыкальный фестиваль "Мэрцишор" был проведен в 1966 году в Кишиневе, на сцене Государственной филармонии Молдавской ССР.