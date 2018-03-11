Как выглядел старый железнодорожный вокзал Кишинева в 1940-х годах

Маленькое здание прежнего вокзала военных лет разрушалось дважды и не дожило до нашего времени.

КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. Первый железнодорожный вокзал Кишинева был построен в 1870 году по проекту архитектора Генриха Лонского.

Малоизвестный факт — здание вокзала пострадало еще в Первую Мировую войну, когда его атаковал залетный германский аэроплан, пишут участники форума Oldchisinau.com.

Как стратегическая цель, кишиневский вокзал становился первой мишенью во всех без исключения военных действиях на территории Молдовы. Во время Великой Отечественной войны он был разрушен дважды – в 1941 году и в 1944 году.

В итоге, когда началось послевоенное восстановление Кишинева, оказалось, что дешевле и проще построить новое здание, чем ремонтировать старое. Тем более что старое здание уже не вписывалось в планы развития Молдавской ССР, которая нуждалась в большом и современном железнодорожном вокзале.

Реконструкция вокзала проводилась в 1948 году по проекту архитекторов Л. Чуприна и знаменитого А. Щусева. Новое здание совсем не напоминало прежнее и стало достопримечательностью Кишинева, с тех пор неизменно появляясь на туристических буклетах и открытках.



