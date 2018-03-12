Во сколько Кишиневу обходится телефонный терроризм

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Ложное сообщение о минировании объектов, поступающее в правоохранительные органы, обходится примерно в 45 тысяч леев (2,7 тысячи долларов). Об этом сообщил в понедельник на заседании муниципальных служб замначальника Кишиневской полиции Силвиу Мушук.

© Sputnik / Miroslav Rotari Массовая эвакуация в троллейбусном парке Кишинева: поступил звонок о бомбе

Такое заявление он сделал в связи с тем, что на прошлой неделе в столице зарегистрировали два подобных сообщения. Утром 5 марта поступила информация о том, что в троллейбусном парке на улице Дософтей заложено взрывное устройство. Второй эпизод произошел 8 марта, когда подросток позвонил по номеру 902 и сообщил, что заминирован Кафедральный собор.

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В первом случае на звонившего открыто уголовное дело по статье 281, предусматривающей наказание в виде штрафа от 850 условных единиц или до 2 лет лишения свободы. Найден и подросток. Полиция составит протокол на его родителей, так как звонивший еще не достиг возраста, когда может привлекаться к уголовной ответственности.

"На каждое подобное сообщение мы реагируем – выезжаем на место, эвакуируем всех граждан, кто находится в опасной зоне. Все это требует больших затрат полиции, общественного транспорта. Мы подсчитали, что один звонок о минировании объекта обходится примерно в 45 тысяч леев. Если и дальше будут такие случаи, нужно обращаться в суд, чтобы возмещать эти деньги", — заявил Мушук.

Вышеназванные эпизоды – первые такого рода, зарегистрированные в молдавской столице в 2018 году.