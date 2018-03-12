ЦИК утвердил дату выборов мэров Кишинева и Бельц

В Центризбиркоме единогласно проголосовали за утверждение даты местных выборов в двух самых крупных городах Молдовы.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы на заседании в понедельник единогласно утвердили дату проведения местных выборов в муниципиях Кишинев и Бельцы. Они состоятся 20 мая.

Ранее примар Кишинева Дорин Киртоакэ и примар Бельц Ренато Усатый объявили о решении оставить свои должности.

До этого ЦИК уже утвердил проведение 20 мая местных выборов в коммуне Пырлица Унгенского района, коммуне Леушены и селе Немцены Хынчештского района, коммуне Воловица Сорокского района и коммуне Жора де Мижлок Оргеевского района.

© Sputnik / Miroslav Rotari Силвия Раду прокомментировала заявление Дорина Киртоакэ

В соответствии со статьей 139 Кодекса о выборах, новые выборы градоначальника "назначаются Центральной избирательной комиссией не более чем в 30-дневный срок со дня констатации обстоятельств об отставке, но не позднее чем за 60 дней до дня выборов, при условии, что новые выборы проводятся одновременно, не более двух раз в году, весной и осенью".

Примар муниципия избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании. Для проведения выборов образуют единый избирательный округ.

Законодательство предусматривает, что в выборах не участвуют избиратели, не проживающие на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Для регистрации кандидатов Центральной избирательной комиссии или окружным избирательным советом не позднее чем за 30 дней до дня выборов представляется перечень документов.

Быть избранными примарами могут граждане Республики Молдова, обладающие избирательным правом и достигшие на день выборов возраста 25 лет.

Кандидат в примары считается избранным, если он набрал более половины действительных голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Если ни один из кандидатов этого не сделал, то в течение двух недель проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравших в первом туре наибольшее количество голосов. Эти два кандидата вносятся в бюллетень для голосования в порядке убывания количества голосов, набранных в первом туре голосования. Если несколько кандидатов набрали одинаковое количество голосов, то окружной избирательный совет проводит жеребьевку, о чем составляет протокол.

Во втором туре голосования избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, независимо от количества избирателей, принявших участие в голосовании. В случае равенства голосов избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов в первом туре голосования.