В Молдове предложили выплачивать пособие за особые заслуги

В кабмине положительно восприняли инициативу выплаты нового пособия, теперь дело за парламентом.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Молдавское правительство дало положительное заключение инициативе о внесении изменений в закон "О ветеранах", которые предполагают выплату пособий супругам или родителям награжденных посмертно граждан Молдовы.

Поправки предусматривают, что право на пособие за особые заслуги имеет супруга/супруг человека, посмертно награждаемого "Орденом Республики" или орденом "Штефана чел Маре", которые на момент его/ее смерти находились в супружеских отношениях. Если супруга нет, помощь могут получить родители. Если родители в разводе, установленная сумма разделяется между ними по заявлению. В обоих случаях претенденты должны быть гражданами Молдовы.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове меняется порядок начисления материальной помощи

Предполагается, что данное ежемесячное пособие будет выдаваться независимо от того, получают ли бенефециары пенсию или другие государственные выплаты.

Размер пособия равен 500 леям. Депутаты предложили, чтобы данные изменения вступили в силу с 1 июля 2018 года.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, в Молдове посмертно были присуждены 100 "Орденов Республики" и 139 орденов "Шефана чел Маре". Из них только 43 человека ранее уже получали пособие.

До конца 2018 года на выплату такой денежной помощи понадобится почти 600 тысяч леев. Как уточнили в правительстве, эти деньги в госбюджете есть.

Чтобы изменения вступили в силу, их должны одобрить в парламенте.