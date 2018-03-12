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Деньги

В Молдове предложили выплачивать пособие за особые заслуги

© Sputnik/ Evghenii Panasenco
Общество
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В кабмине положительно восприняли инициативу выплаты нового пособия, теперь дело за парламентом.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Молдавское правительство дало положительное заключение инициативе о внесении изменений в закон "О ветеранах", которые предполагают выплату пособий супругам или родителям награжденных посмертно граждан Молдовы.

Поправки предусматривают, что право на пособие за особые заслуги имеет супруга/супруг человека, посмертно награждаемого "Орденом Республики" или орденом "Штефана чел Маре", которые на момент его/ее смерти находились в супружеских отношениях. Если супруга нет, помощь могут получить родители. Если родители в разводе, установленная сумма разделяется между ними по заявлению. В обоих случаях претенденты должны быть гражданами Молдовы.

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Предполагается, что данное ежемесячное пособие будет выдаваться независимо от того, получают ли бенефециары пенсию или другие государственные выплаты.

Размер пособия равен 500 леям. Депутаты предложили, чтобы данные изменения вступили в силу с 1 июля 2018 года.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, в Молдове посмертно были присуждены 100 "Орденов Республики" и 139 орденов "Шефана чел Маре". Из них только 43 человека ранее уже получали пособие.

До конца 2018 года на выплату такой денежной помощи понадобится почти 600 тысяч леев. Как уточнили в правительстве, эти деньги в госбюджете есть.

Чтобы изменения вступили в силу, их должны одобрить в парламенте.

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Теги:
выплата, пособие, поправки, деньги, Молдова
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