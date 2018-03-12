Погода в Молдове: весна откладывается - ожидается резкое похолодание

К концу недели в Молдове опять похолодает – теплая погода резко изменится на холода: возможен и снег.

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Несмотря на по-настоящему теплые деньки, которыми уже успели насладиться жители Молдовы, весна похоже не спешит окончательно вступать в свои права. Эта неделя, по прогнозам синоптиков, выдастся пасмурной, а к концу семидневки резко похолодает.

Во вторник средний температурный максимум по стране составит +6..+9. Со среды по субботу средний температурный максимум будет колебаться от +8 до +14. На протяжении всей недели метеорологи прогнозируют кратковременные дожди. А в воскресенье резко похолодает сразу до —1..+2 днем. На всей территории страны ожидаются осадки в виде снега с дождем. В следующий понедельник дневной максимум составит уже —2..-5. Возможен снег.

© Photo: Государственная Гидрометеорологическая Служба Прогноз погоды в Молдове

Согласно статистике, самым холодным за всю историю наблюдений в Молдове стал март 1952 года. Тогда среднемесячная температура опустилась до —3,7; —6,1 градуса.

© Sputnik/ Nina Zotina Суровая молдавская весна: как я пережила самую холодную ночь

А вот теплее всего было в марте 1990 и 2017 годов — среднемесячный температурный показатель варьировал тогда от +6,9 до +9 градусов.

В целом, обычно до 11 марта, температура переваливает через нулевую отметку.

В течение месяца суточные показатели могут колебаться от —13, —16 градусов (1987 год) до +15, +18 (2002 и 2017 годы).

Рекордно холодно на территории Молдовы было 4 марта 1955 года. В Бравиче столбик термометра тогда опустился до —25,8 градуса по Цельсию. А самый жаркий день зафиксировали в марте 1926 года, когда воздух прогрелся до +27,9 градуса.