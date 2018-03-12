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Супермаркет

Что подсовывают покупателям в кишиневских магазинах и супермаркетах

© Sputnik/ Maksim Blinov
Общество
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До чего дошли продавцы: что попадает на прилавки магазинов Кишинева - сотрудники Национального агентства продовольственной безопасности проводят проверки столичных точек продаж.

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Национальное агентство продовольственной безопасности Молдовы взялось за проверки столичных торговых точек. Под пристальный контроль специалистов ведомства попало сразу несколько магазинов, а также один из крупнейших сетевиков.

Работа гипермаркета
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Рейды в нескольких магазинах розничной торговли Кишинева провели прямо в праздничные дни. В результате специалисты выявили, что некоторые продовольственные товары упакованы и промаркированы несоответствующим образом, а в отдельных случаях для продажи предназначались продукты с истекшим сроком годности. Из продажи изъяты 54,5 килограмма мяса, 24 килограмма молочной продукции и 17 килограммов рыбы и изделий рыбы.

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Под проверки специалистов агентства продовольственной безопасности попали и три магазина одной из крупнейших сетей супермаркетов Молдовы Vilmart. Установлено, что некоторые кондитерские изделия в этих точках продаж были несоответствующим образом упакованы и промаркированы, а другие и вовсе оказались просрочен. Всю сомнительную продукцию изъяли.

Работа гипермаркета
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Кроме этого, в результате проверок выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм продажи товаров на развес, а именно — кондитерских изделий, мучной продукции круп, орехов, сухофруктов и других продуктов питания; отсутствие специальных помещений для очистки оборудования и посуды, используемых в продаже продуктов на развес; подверженность рискам воздействия патогенных вирусов покупателей из-за того, что продукты находились в открытом, не защищенном специальными витринами месте; использование изношенной посуды; нарушение покупателями общих норм гигиены в процессе упаковки товаров на развес.

Также для проведения необходимых анализов взяты образцы для установления санитарно-гигиенических условий. По итогам проверок составлены соответствующие акты и протоколы.

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Теги:
супермакет, продовольствие, прилавки, проверки, Молдова, Кишинев
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