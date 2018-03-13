Спасая тонувших девочек, вызвавшиеся на помощь оказались подо льдом

Прогулка по городу Тирасполю для четверых девочек-подростков чуть не обернулась трагедией, как для них, так и для тех, кто ринулся их спасать. Похожий случай произошел недавно на берегу Днестра, но с летальным исходом.

ТИРАСПОЛЬ, 13 мар – Sputnik, Ирина Ляхова. Любопытство четырех тираспольчанок, решивших проверить лед на прочность в местном пруду, могло трагически закончиться как для них, так и для их отзывчивых спасателей, которые случайно оказались рядом с местом происшествия. Как сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья, все завершилось благополучно.

"Решив проверить на прочность лед на пруду возле епархии, три девочки одна за другой начали тонуть. Две смогли самостоятельно выбраться на берег, а вот третьей понадобилась помощь", — описывают историю в пресс-службе.

Первыми на спасение девочки бросились 55-летний тираспольчанин Владимир Репников и 45-летний Василий Нипарко из Днестровска. Однако лед был слишком хрупким и мужчины сами оказались в воде. На помощь им поспешил 44-летний житель села Карагаш Игорь Федоренко.

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"Когда я выезжал со стоянки у Зеленого рынка, женщина подбежала с криком: "Там дети тонут".

Долго не думая, бросил машину, перепрыгнул забор и побежал к озеру. Здесь на самом деле тонули люди", — вспоминает Игорь Федоренко.

По его словам, все происходило очень быстро.

"Когда я подбежал, понял, что лед очень хрупкий, ушел под воду сразу, и сначала ничего не получалось. Тогда люди, находившиеся на берегу, встали цепью — так было легче вытягивать друг друга…", — рассказал он.

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В МВД отметили странность поведения горожан, которые предпочли остаться безучастными наблюдатели произошедшего.

"Среди собравшихся на берегу оказалось немало безучастных зевак. Пока одни боролись за жизнь ребенка, другие в поисках сенсации равнодушно фиксировали происходящее на мобильные телефоны", — пояснили в МВД.

Недавно похожий инцидент произошел с рыбаком на берегу Днестра. Тогда местные жители села Цыбулевка 26 и 32 лет также не остались безучастными. Сообщив о несчастном случае по телефону "103", сельчане бросились на помощь тонувшему. Один из них подплыл к нему на лодке, второй воспользовался резиновой камерой. У реки их уже ждали медики. Однако по пути в больницу мужчина скончался.

В связи с этим службы Приднестровья предупреждают об опасности нахождения на льду, который внешне кажется прочным, но может треснуть в любой момент.